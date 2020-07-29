«СЭ»: «Локомотив» отказался от Кокорина по футбольно-политическим причинам

Сегодня стало известно, что трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда Александра Кокорина.

По информации» Спорт-Экспресса», клуб оказался от нападающего футбольно-политическим причинам, а не из-за высоких требований футболиста. Вероятнее всего, Кокорин продолжит карьеру в «Сочи».

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.