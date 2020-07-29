«СЭ»: «Локомотив» отказался от Кокорина по футбольно-политическим причинам

Сегодня стало известно, что трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда Александра Кокорина.
По информации» Спорт-Экспресса», клуб оказался от нападающего футбольно-политическим причинам, а не из-за высоких требований футболиста. Вероятнее всего, Кокорин продолжит карьеру в «Сочи».
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.
- Кокорин с января 2016 года принадлежит «Зениту».
- Его контракт с петербургским клубом истечет через несколько дней.
Источник: «Спорт-Экспресс»