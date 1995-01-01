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    «СЭ»: «Локомотив» отказался от Кокорина по футбольно-политическим причинам

    Сегодня стало известно, что трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда Александра Кокорина.

    По информации» Спорт-Экспресса», клуб оказался от нападающего футбольно-политическим причинам, а не из-за высоких требований футболиста. Вероятнее всего, Кокорин продолжит карьеру в «Сочи».

    В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.

    • Кокорин с января 2016 года принадлежит «Зениту».
    • Его контракт с петербургским клубом истечет через несколько дней.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2390

      absent32 23 минуты назад

      сборище толстосумов не желающих портить свое портфолио. я думал таких как КикОфф больше в Локо ни кого

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      Рейтинг: +1021

      PAREVG. > absent32 4 минуты назад

      Мещеряков еще.

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      Рейтинг: +1021

      PAREVG. 1 час назад

      Это как??? если бы он тюкнул узкоглазого бутсами - то нормально, а стулом - не по футбольному...

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      Рейтинг: +300

      vsolon > PAREVG. 50 минут назад

      просто сказали это не ваше.....а локо согласился)

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