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    Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

    Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин ушел из клуба. На его место назначен журналист Ярослав Кулемин.

    «Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа — корреспондентом еженедельника «Футбол» и редактором интернет-сайтов «Матч ТВ», Eurosport и Sport24. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира — 2018 и Олимпийских играх в Сочи. Окончил Финансовый университет при правительстве РФ, имеет две награды на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ». И, конечно, с детства за «Спартак»! Желаем Ярославу успешной работы на благо любимого красно-белого клуба!» – сообщается на официальном сайте москвичей.

    • На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23253

      oyabun 32 минуты назад

      Все эти новости об смене то коммерческого директора, то пресс-атташе невероятно интересны! Для Оочень узкого круга.) Но хотелось бы уже и новости о новых трансферах увидеть. Соперники не дремлют!

      2
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      Рейтинг: +8874

      derrik2000 > oyabun 30 минут назад

      "Но хотелось бы уже и новости о новых трансферах увидеть. Соперники не дремлют!"

      Как же нету-то?
      А переход Урунова за 2 миллиона евро?
      Важнейший трансфер! ))

      2
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      Рейтинг: +23253

      oyabun > derrik2000 27 минут назад

      Пока все же только слухи. Еще теплится надежда что ими и ограничится. ))

      1
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      Рейтинг: +8874

      derrik2000 > oyabun 17 минут назад

      Газизов - "сУрьёзный мужчина": сказал, желаю успехов "Уфе" - сделал...
      По крайней мере, финансовый успех от продажи своих Спартаку, Уфе обеспечен.

      1
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      Рейтинг: +8874

      derrik2000 53 минуты назад

      Ну, если такую дурость в коротком межсезонье писать, как пост о том, что, мол, Спартак уже неделю без отменённых голов и считать ЭТО остроумием, то не просто уйдёшь с должности пресс-атташе Спартака, а уйдёшь на хрен!

      2
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      Рейтинг: +5002

      alarm 1 час назад

      вчера коммерческий директор, сегодня пресс-атташе. все бегут из свинарника после позорного сезона, скоро даже уборщицы побегут!

      1
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      Рейтинг: +1614

      vsespartak01 > alarm 13 минут назад

      дурак дураком и уши холодные!а свинарник наверное твой дом!тьфу на тебя!

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      Рейтинг: +21

      "supermax one" > vsespartak01 8 минут назад

      ему только в радость в харче ходить

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