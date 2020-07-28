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  • Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

28 июля 2020, 17:49
12

Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин ушел из клуба. На его место назначен журналист Ярослав Кулемин.

«Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа — корреспондентом еженедельника «Футбол» и редактором интернет-сайтов «Матч ТВ», Eurosport и Sport24. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира — 2018 и Олимпийских играх в Сочи. Окончил Финансовый университет при правительстве РФ, имеет две награды на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ». И, конечно, с детства за «Спартак»! Желаем Ярославу успешной работы на благо любимого красно-белого клуба!» – сообщается на официальном сайте москвичей.

  • На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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derrik2000
1595948935
Ну, если такую дурость в коротком межсезонье писать, как пост о том, что, мол, Спартак уже неделю без отменённых голов и считать ЭТО остроумием, то не просто уйдёшь с должности пресс-атташе Спартака, а уйдёшь на хрен!
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oyabun
1595950200
Все эти новости об смене то коммерческого директора, то пресс-атташе невероятно интересны! Для Оочень узкого круга.) Но хотелось бы уже и новости о новых трансферах увидеть. Соперники не дремлют!
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Kulimen
1595954186
Пожелаем Кулемину удачи
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NewLife
1595955964
Хрен редьки не слаще, или все же есть надежда ? Уж очень предыдущий был глуп.
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paracetamol
1595957694
В свинарнике время перемен. Всё меняется, а свини остаются. Странно как-то?
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