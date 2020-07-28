Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин ушел из клуба. На его место назначен журналист Ярослав Кулемин.

«Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа — корреспондентом еженедельника «Футбол» и редактором интернет-сайтов «Матч ТВ», Eurosport и Sport24. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира — 2018 и Олимпийских играх в Сочи. Окончил Финансовый университет при правительстве РФ, имеет две награды на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ». И, конечно, с детства за «Спартак»! Желаем Ярославу успешной работы на благо любимого красно-белого клуба!» – сообщается на официальном сайте москвичей.

На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.