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    Экс-журналист «Советского спорта» Лисин возглавил департамент по связям с общественностью «Спартака»

    «Спартак» объявил имя нового директора департамента по связям с общественностью.

    На эту должность назначен журналист Антон Лисин. Ранее 35-летний россиянин работал в газете «Советский спорт» и на радио «Спорт FM».

    С 2012-го по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». В последний год занимал аналогичный пост в оргкомитете Евро-2020.

    На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее в марте этого года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    17.06.2019 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 июня 2019, 10:40

      Посмотрим за его работой. А так оторваны все они от народа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 июня 2019, 06:13

      Подозрительно богатая фамилия.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 июня 2019, 21:39

      Ну спасибо, что хоть не Егорова из СЭ. Из послужного списка наследника трахтенберга напрашивается вывод, что попросили пристроить человека и Ленька не смог отказать. Хотя, поживём - увидим.

      3
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