Экс-журналист «Советского спорта» Лисин возглавил департамент по связям с общественностью «Спартака»

«Спартак» объявил имя нового директора департамента по связям с общественностью.

На эту должность назначен журналист Антон Лисин. Ранее 35-летний россиянин работал в газете «Советский спорт» и на радио «Спорт FM».

С 2012-го по 2018 год Лисин руководил пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». В последний год занимал аналогичный пост в оргкомитете Евро-2020.

На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее в марте этого года.