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    Защитник «Црвены Звезды» Дегенек: «Было бы здорово перейти в «Спартак»

    Центральный защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек прокомментировал новость об интересе к себе со стороны «Спартака».

    – Есть информация, что к вам проявляет интерес «Спартак», правда ли это?

    – Правда? Что ж, это хорошо, «Спартак» потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

    – Но все-таки ваш переход возможен?

    – Это было бы здорово! «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная, вообще, болельщики, страна, стадионы – это все прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях.

    • Контракт Дегенека с белградским клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
    • В составе «Црвены Звезды» 26-летний австралиец забил три гола и сделал четыре ассиста в 70 матчах.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1242

      Aston 59 минут назад

      Опять помойные ляди повылезали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1223

      Гавроша 1 час назад

      Для спартака в самый раз - и не такие доили!

      -1
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      Рейтинг: +1357

      Puddle 1 час назад

      Сербский хрюндель

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