Защитник «Црвены Звезды» Дегенек: «Было бы здорово перейти в «Спартак»

Центральный защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек прокомментировал новость об интересе к себе со стороны «Спартака».

– Есть информация, что к вам проявляет интерес «Спартак», правда ли это?

– Правда? Что ж, это хорошо, «Спартак» потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

– Но все-таки ваш переход возможен?

– Это было бы здорово! «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная, вообще, болельщики, страна, стадионы – это все прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях.