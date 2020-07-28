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  • Защитник «Црвены Звезды» Дегенек: «Было бы здорово перейти в «Спартак»

Защитник «Црвены Звезды» Дегенек: «Было бы здорово перейти в «Спартак»

28 июля 2020, 00:57
17

Центральный защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек прокомментировал новость об интересе к себе со стороны «Спартака».

– Есть информация, что к вам проявляет интерес «Спартак», правда ли это?

– Правда? Что ж, это хорошо, «Спартак» потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

– Но все-таки ваш переход возможен?

– Это было бы здорово! «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная, вообще, болельщики, страна, стадионы – это все прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях.

  • Контракт Дегенека с белградским клубом рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
  • В составе «Црвены Звезды» 26-летний австралиец забил три гола и сделал четыре ассиста в 70 матчах.

Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда Дегенек Милош
Комментарии (17)
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Aston
1595890919
Опять помойные ляди повылезали
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vsespartak01
1595914745
вдруг откуда не возьмись две паршивые собаки и бездарное алармовское недо,а ну ка все за плинтус провались!
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paracetamol
1595914919
За 40 лямов Федуна можно было бы купить 2-3 нормальных игроков, а не выбрасывать деньги на помойку! Никогда спаму с такой политикой не подняться до уровня Зенита. Даже близко не приблизиться!
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paracetamol
1595915722
Защитник «Црвены Звезды» Дегенек: «Было бы здорово перейти в «Спартак». Говорят, там можно никера не делать, на скамейке сидючи, и бабки получать. А главное, сплетни разносить и других подзуживать, то против тренера или других игроков. По-очереди!
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Mister_Tomsk
1595918212
При всем уважении к спартаку, если уж и хотите составить конкуренцию в РПЛ, да и в евриках побороться, то это епана мама не приобретение.
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alispofsuctoli
1595925170
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derrik2000
1595928751
По манере игры - второй Жиго. Получится в более сильном, чем сербском, чемпионате играть так же, как играет сейчас за Црвену Звезду - очень хорошо. Не получится - хоть денежек заработает.
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Каратель помойников
1595934674
Было бы здорово,если бы не косячил в защите
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Томик
1595937102
Защитник «Црвены Звезды» Дегенек: «Было бы здорово перейти в «Спартак» - вот не знаю как он играет пока, но звучит это всё намного приятнее, чем "Урунов за два миллиона".
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