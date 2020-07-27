«Чемпионат»: во вторник Лысцов пройдет медосмотр перед трансфером в «Локомотив»

Центральный защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов близок к переходу в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», уже во вторник, 28 июля, футболист пройдет медицинское обследование для московского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 800-900 тысяч евро.