«Чемпионат»: во вторник Лысцов пройдет медосмотр перед трансфером в «Локомотив»

Центральный защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов близок к переходу в «Локомотив».
По информации «Чемпионата», уже во вторник, 28 июля, футболист пройдет медицинское обследование для московского клуба.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 800-900 тысяч евро.
- Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.
- В минувшем сезоне Лысцов забил один гол в девяти матчах.
- «Крылья» по итогам чемпионата вылетели в ФНЛ.
- «Локомотив» финишировал вторым и сыграет в Лиге чемпионов.
Источник: «Чемпионат»