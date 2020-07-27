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    Смольников попрощался с «Зенитом»

    Екатерина Смольникова, супруга защитника Игоря Смольникова, опубликовала в инстаграме прощальный пост мужа в связи с его уходом из «Зенита».

    «Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург – домом, который навсегда останется в моем сердце.

    Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех семи лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»!

    Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решения покинуть клуб. Это решение далось мне не легко, для меня и моей семьи оно очень сложное и тем не менее, я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

    За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное – я видел как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно и зная, что за моей спиной «Зенит», я ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!» – говорится в заявлении.

    • Футболист перешел в «Зенит» в августе 2013 года.
    • В составе петербургской команды 31-летний фулбек сыграл 200 матчей, забил десять голов и сделал 21 ассист.
    • Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Екатерины Смольниковой

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    27.07.2020 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1221

      Питерский князь 51 минуту назад

      Мужик, играл молодцом, но в последнее время сдал.
      Короче Спасибо за все!

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