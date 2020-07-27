Смольников попрощался с «Зенитом»

Екатерина Смольникова, супруга защитника Игоря Смольникова, опубликовала в инстаграме прощальный пост мужа в связи с его уходом из «Зенита».

«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург – домом, который навсегда останется в моем сердце.

Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех семи лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»!

Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решения покинуть клуб. Это решение далось мне не легко, для меня и моей семьи оно очень сложное и тем не менее, я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное – я видел как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно и зная, что за моей спиной «Зенит», я ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!» – говорится в заявлении.