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Смольников попрощался с «Зенитом»

27 июля 2020, 22:31
7

Екатерина Смольникова, супруга защитника Игоря Смольникова, опубликовала в инстаграме прощальный пост мужа в связи с его уходом из «Зенита».

«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург – домом, который навсегда останется в моем сердце.

Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех семи лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»!

Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решения покинуть клуб. Это решение далось мне не легко, для меня и моей семьи оно очень сложное и тем не менее, я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное – я видел как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно и зная, что за моей спиной «Зенит», я ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!» – говорится в заявлении.

  • Футболист перешел в «Зенит» в августе 2013 года.
  • В составе петербургской команды 31-летний фулбек сыграл 200 матчей, забил десять голов и сделал 21 ассист.
  • Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».

Источник: Инстаграм Екатерины Смольниковой
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Давид59
1595911052
Нормальный правый защитник. Это Газпром уже экономить начал. Парень скромный, его прощание не он, а жена публикует. Спасибо, Игорь! Удачи тебе!
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isakkobelini
1595912914
Думаю ушел на повышение в Краснодар
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paracetamol
1595915088
Спасибо Гарик. Успехов в новом Клубе!
Ответить
Krasnodar 123
1595930962
Если забьет Зениту гол, надеюсь рыдать не будет? И если такая любовь к Зениту ну и играл бы там. В Краснодар его зря взяли-отработка!
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Garrincha58
1595944150
вперёд к новому вызову
Ответить
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