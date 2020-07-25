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  • «Уфа»: «Наверное, мы сейчас самый эффективный спортивный клуб в России»

«Уфа»: «Наверное, мы сейчас самый эффективный спортивный клуб в России»

25 июля 2020, 00:25
19

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов полагает, что его клуб – самый эффективный в России. Одно из заявленных слагаемых этого статуса – команда управленцев.

– Доводилось слышать доводы о некой борьбе за власть в «Уфе» между вами и бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым. Сколько в этом правды и какие вообще у вас отношения были?

– Не знаю, откуда это берется. Мы с Шамилем – два крыла одной птицы. Знаете, на первом совещании, когда создавался футбольный клуб, сидели за столом я, Шамиль, Ринат Шайбеков, Олег Томаров, Ильдус Биглов, Марат Магадеев. Все эти люди и сейчас рядом. Мы – большая футбольная семья в Башкортостане. И я примерно понимаю, откуда эти разговоры. Я, когда ушел в прошлый раз с работы из Башкирии, у меня были довольно сложные отношения с руководством республики. У клуба всегда была большая зависимость от властей Башкирии, но даже тогда меня сразу приглашали в клуб, когда я прилетал в Уфу. Ребята меня всегда называли в полушутку-полувсерьез «господин первый президент».

В общем, ни малейших недомолвок с Шамилем Газизовым у нас никогда не было. Я всегда доверял его профессионализму. Если была нужна моя помощь, когда что-то необходимо было продавливать, я всегда включал свои ресурсы. Поэтому, собственно, клуб и функционирует нормально. В итоге, все и сложилось в то, что мы сейчас, наверное, самый эффективный спортивный клуб вообще в России. А просто все пазлы, как говорится, совпали.

  • «Уфа» в последнем сезоне РПЛ финишировала девятой.
  • У «Уфы» 12-й по стоимости состав в РПЛ.
  • Клуб основан в 2009 году.

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (19)
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paracetamol
1595640180
Самый эффективный и самый автобусный, незрелищный.
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серега кашин
1595653540
самый беспонтовый клуб у вас, а не эффективный. у вас не играют сами и другим не дают, смотреть тошно, а футбол для болельщиков
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Plyash
1595664346
Совершенно никакая команда,больше половины ничейных результатов на везении отскочили.По игре скукота одна.Напоминает игру московского Торпедо в конце семидесятых годов,когда был введён очередной бредовый эксперимент на лимит ничейных результатов якобы для борьбы с договорными играми.Ветераны наверняка помнят.По тому регламенту десять очков сейчас бы Уфа не досчиталась.
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paracetamol
1595665243
Сам себя не похвалишь, кто похвалит?
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Axe111
1595666160
Лол
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Вальдемар IV
1595689655
поэтому то газизов сбежал чуть поманили нефтедолларом
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