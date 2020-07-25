«Уфа»: «Наверное, мы сейчас самый эффективный спортивный клуб в России»

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов полагает, что его клуб – самый эффективный в России. Одно из заявленных слагаемых этого статуса – команда управленцев.

– Доводилось слышать доводы о некой борьбе за власть в «Уфе» между вами и бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым. Сколько в этом правды и какие вообще у вас отношения были?

– Не знаю, откуда это берется. Мы с Шамилем – два крыла одной птицы. Знаете, на первом совещании, когда создавался футбольный клуб, сидели за столом я, Шамиль, Ринат Шайбеков, Олег Томаров, Ильдус Биглов, Марат Магадеев. Все эти люди и сейчас рядом. Мы – большая футбольная семья в Башкортостане. И я примерно понимаю, откуда эти разговоры. Я, когда ушел в прошлый раз с работы из Башкирии, у меня были довольно сложные отношения с руководством республики. У клуба всегда была большая зависимость от властей Башкирии, но даже тогда меня сразу приглашали в клуб, когда я прилетал в Уфу. Ребята меня всегда называли в полушутку-полувсерьез «господин первый президент».

В общем, ни малейших недомолвок с Шамилем Газизовым у нас никогда не было. Я всегда доверял его профессионализму. Если была нужна моя помощь, когда что-то необходимо было продавливать, я всегда включал свои ресурсы. Поэтому, собственно, клуб и функционирует нормально. В итоге, все и сложилось в то, что мы сейчас, наверное, самый эффективный спортивный клуб вообще в России. А просто все пазлы, как говорится, совпали.