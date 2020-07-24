Погребняк ушел из «Урала»

«Урал» объявил об уходе нападающего Павла Погребняка.

У 36-летнего форварда истек контракт с екатеринбургским клубом.

«Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» – говорится в сообщении «Урала».

Погребняк перешел в «Урал» летом 2018 года.

Он провел за команду 33 матча и забил 8 голов.