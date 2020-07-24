Погребняк ушел из «Урала»

Наконец-то, буратино перестанут платить миллионы, за его присутствие!!! Теперь, если получать( а не зарабатывать!), только Чукотка!!!
«Урал» объявил об уходе нападающего Павла Погребняка.
У 36-летнего форварда истек контракт с екатеринбургским клубом.
«Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» – говорится в сообщении «Урала».
- Погребняк перешел в «Урал» летом 2018 года.
- Он провел за команду 33 матча и забил 8 голов.
Спасибо за игру! Павел Погребняк покидает #ФКУралБлагодарим Павла за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле!___ПОДРОБНЕЕ: https://t.co/7Co4A9EZ1j pic.twitter.com/54rFvB0DhF— ФК Урал (@FCURAL) July 24, 2020