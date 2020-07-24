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    Погребняк ушел из «Урала»

    «Урал» объявил об уходе нападающего Павла Погребняка.

    У 36-летнего форварда истек контракт с екатеринбургским клубом.

    «Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» – говорится в сообщении «Урала».

    • Погребняк перешел в «Урал» летом 2018 года.
    • Он провел за команду 33 матча и забил 8 голов.

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    Источник: Твиттер «Урала»

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +286

      plehanov6 30 минут назад

      Наконец-то, буратино перестанут платить миллионы, за его присутствие!!! Теперь, если получать( а не зарабатывать!), только Чукотка!!!

      0
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      Рейтинг: +3245

      Томик 1 час назад

      Паше уже не из "Урала" пора уходить, а из футбола. По крайней мере из того, где деньги платят за удовольствие мячик иногда погонять.

      0
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      Рейтинг: +4376

      Добрый Бобер 1 час назад

      Может ещё в "Химках" пригодится?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3701

      Давид59 1 час назад

      Последний из могикан. Обладатель кубка УЕФА. Спасибо Паша за всё! Удачи!

      2
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      Рейтинг: +11

      Эвринайт Эвридэев 2 часа назад

      Погребняк ушёл из "Урала"... пешком...

      1
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      Рейтинг: +4450

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Погребняк полный ноль !

      1
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      Рейтинг: +23182

      oyabun 3 часа назад

      А ведь Павел забивал решающие голы за Урал. Видимо "ушли" по возрасту.

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