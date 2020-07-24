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Погребняк ушел из «Урала»

24 июля 2020, 10:54
12

«Урал» объявил об уходе нападающего Павла Погребняка.

У 36-летнего форварда истек контракт с екатеринбургским клубом.

«Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» – говорится в сообщении «Урала».

  • Погребняк перешел в «Урал» летом 2018 года.
  • Он провел за команду 33 матча и забил 8 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (12)
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oyabun
1595578701
А ведь Павел забивал решающие голы за Урал. Видимо "ушли" по возрасту.
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САДЫЧОК
1595579721
Погребняк полный ноль !
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Эвринайт Эвридэев
1595582964
Погребняк ушёл из "Урала"... пешком...
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Давид59
1595584639
Последний из могикан. Обладатель кубка УЕФА. Спасибо Паша за всё! Удачи!
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Добрый Бобер
1595585780
Может ещё в "Химках" пригодится?..
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Томик
1595586033
Паше уже не из "Урала" пора уходить, а из футбола. По крайней мере из того, где деньги платят за удовольствие мячик иногда погонять.
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plehanov6
1595589729
Наконец-то, буратино перестанут платить миллионы, за его присутствие!!! Теперь, если получать( а не зарабатывать!), только Чукотка!!!
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морозз
1595592902
Теперь в Зенит, думаю что пригодится Семаку вместо Жиркова!
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3a zenit
1595593110
можно писать и говорить что угодно,но Погребняк внёс свой вклад в российский футбол.
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