«Краснодар» намерен пригласить крайнего защитника и форварда

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов раскрыл планы «Краснодара» на летнее трансферное окно. Клуб намерен пригласить как минимум двух новичков.

«Краснодар» будет точечно усиливать некоторые позиции. В идеале – футболистами с российскими паспортами. Речь пойдет о крайнем защитнике и, возможно, нападающем. Им нужен форвард, поскольку сейчас здоров только Маркус Берг», – сказал Симонов.