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    «Краснодар» намерен пригласить крайнего защитника и форварда

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов раскрыл планы «Краснодара» на летнее трансферное окно. Клуб намерен пригласить как минимум двух новичков.

    «Краснодар» будет точечно усиливать некоторые позиции. В идеале – футболистами с российскими паспортами. Речь пойдет о крайнем защитнике и, возможно, нападающем. Им нужен форвард, поскольку сейчас здоров только Маркус Берг», – сказал Симонов.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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