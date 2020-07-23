Федун: «Масштабной трансферной кампании «Спартак» не планирует»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не собирается серьезно обновлять состав.
«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», – сказал Федун.
- «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
- Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.
- По информации журналиста Максима Алланазарова, в московской команде, вероятно, продолжит карьеру полузащитник «Уфы» Остон Урунов.
Источник: «Чемпионат»