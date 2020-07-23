Федун: «Масштабной трансферной кампании «Спартак» не планирует»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не собирается серьезно обновлять состав.

«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», – сказал Федун.