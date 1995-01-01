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    Федун: «Масштабной трансферной кампании «Спартак» не планирует»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не собирается серьезно обновлять состав.

    «Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», – сказал Федун.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
    • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.
    • По информации журналиста Максима Алланазарова, в московской команде, вероятно, продолжит карьеру полузащитник «Уфы» Остон Урунов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4498

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Объективно говоря, команде нужны ПЗ, ППЗ ну и от хорошего игрока в середину не откажутся и ВСЁ. Данный состав обязан бороться за 1-5 места.

      0
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      Рейтинг: +1636

      Boeung777 21 минуту назад

      Доменико Тедеско мы полностью доверяем... Значит очень скоро попросят на выход.

      0
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      Рейтинг: +17672

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Тедеско мы полностью доверяем, даже чемодан помогли собрать. )

      0
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      Рейтинг: +1075

      Semenycch 49 минут назад

      Как это не собирается? Седьмое место вполне устраивает?

      0
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      Рейтинг: +2571

      maygli 55 минут назад

      Не верю!
      Это он специально так говорит, чтобы усыпить бдительность конкурентов.

      1
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      Рейтинг: +2857

      KPCCSPB 58 минут назад

      Продажа Жиго очень точечная. И пару игроков Уфы, вообще бомба.

      1
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      Рейтинг: +1534

      Бомбардиръ 1 час назад

      Фердун нашёл свой Газизпром)

      2
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      Рейтинг: +1492

      NewLife 1 час назад

      Надеюсь в этот раз будет "точечное" усиление, а не ослабление, как в прошлый раз.

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