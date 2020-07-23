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  • Федун: «Масштабной трансферной кампании «Спартак» не планирует»

Федун: «Масштабной трансферной кампании «Спартак» не планирует»

23 июля 2020, 12:12
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не собирается серьезно обновлять состав.

«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», – сказал Федун.

  • «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.
  • По информации журналиста Максима Алланазарова, в московской команде, вероятно, продолжит карьеру полузащитник «Уфы» Остон Урунов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
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NewLife
1595496439
Надеюсь в этот раз будет "точечное" усиление, а не ослабление, как в прошлый раз.
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maygli
1595497385
Не верю! Это он специально так говорит, чтобы усыпить бдительность конкурентов.
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DOCTOR PENALTY
1595499158
Тедеско мы полностью доверяем, даже чемодан помогли собрать. )
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Boeung777
1595499434
Доменико Тедеско мы полностью доверяем... Значит очень скоро попросят на выход.
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Spirit_78
1595501358
Значит, предстоит масштабная медийная кампания, в ходе которой будут заранее приготовлены открытые письма, претензии к РФС и огромное число интервью, в которых будет множество оправданий для поражений и отсутствия игры.
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_Marqella_
1595503600
Интересно Тодеско дотянет до зимы...вангую, максимум 10 туров продержится...))
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ambuppy.annerly
1595514330
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ab15488
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Лёня не жмись, зря что ли бензин подпрыгнул?
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