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    Нойер: «Я убежден, что являюсь лучшим, хоть мне и не 17 лет»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, когда он планирует завершать карьеру игрока.

    «У каждого игрока лишь одна карьера. Когда ты заканчиваешь, то уже не свернешь назад. Если футбол станет мне в тягость, то я завершу карьеру как Филипп Лам. Но у меня все еще много желания играть в футбол. Всегда есть трофеи, которые можно выиграть.

    Кто будет ставить игрока, которые не являются лучшими? Я убежден, что являюсь лучшим, хоть мне и не 17 лет. Первый номер в «Баварии» и сборной всегда находится в состоянии конкуренции.

    В этом отношении для меня не так много меняется, когда в команду приходит новый вратарь», – заявил Нойер.

    • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • Вместе с мюнхенцами он семь раз становился чемпионом Германии и один раз выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2659

      АртурZaСМ 1 час назад

      Облак, Алисон, Тер Штеген, Куртуа, Буффон получше будут...

      1
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      Рейтинг: +145

      orzy 1 час назад

      Номер первый на данный момент Алисон

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10333

      Cules2013 1 час назад

      Ты-то можешь быть убеждён в чём угодно, твоё право. Вот только решать не тебе. Недолюбливаю Ману за его надменность и шантаж Баварии, и даже сборной, в стиле "либо я - первый номер, либо "обижусь" и уйду куда-то". Ну да, ничего не меняется, не боится он конкуренции. Какую истерику устроил, когда понял, что может уступить место в сборной тер Штегену. Да и в ситуации с Нюбелем он тоже был далеко не невозмутимым.

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