Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нойер: «Я убежден, что являюсь лучшим, хоть мне и не 17 лет»

22 июля 2020, 12:57
4

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, когда он планирует завершать карьеру игрока.

«У каждого игрока лишь одна карьера. Когда ты заканчиваешь, то уже не свернешь назад. Если футбол станет мне в тягость, то я завершу карьеру как Филипп Лам. Но у меня все еще много желания играть в футбол. Всегда есть трофеи, которые можно выиграть.

Кто будет ставить игрока, которые не являются лучшими? Я убежден, что являюсь лучшим, хоть мне и не 17 лет. Первый номер в «Баварии» и сборной всегда находится в состоянии конкуренции.

В этом отношении для меня не так много меняется, когда в команду приходит новый вратарь», – заявил Нойер.

  • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
  • Вместе с мюнхенцами он семь раз становился чемпионом Германии и один раз выиграл Лигу чемпионов.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1595413105
Ты-то можешь быть убеждён в чём угодно, твоё право. Вот только решать не тебе. Недолюбливаю Ману за его надменность и шантаж Баварии, и даже сборной, в стиле "либо я - первый номер, либо "обижусь" и уйду куда-то". Ну да, ничего не меняется, не боится он конкуренции. Какую истерику устроил, когда понял, что может уступить место в сборной тер Штегену. Да и в ситуации с Нюбелем он тоже был далеко не невозмутимым.
Ответить
orzy
1595414612
Номер первый на данный момент Алисон
Ответить
АртурZaСМ
1595415351
Облак, Алисон, Тер Штеген, Куртуа, Буффон получше будут...
Ответить
Из Твери Леха
1595421994
Е-мое, как время-то летит, ему уже 34. Вряд ли сейчас, но в 2014 он был определенно лучшим. Его игра на выходах и ногами это класс, чутье имеет на это дело.
Ответить
Главные новости
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
14
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+