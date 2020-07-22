Нойер: «Я убежден, что являюсь лучшим, хоть мне и не 17 лет»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, когда он планирует завершать карьеру игрока.

«У каждого игрока лишь одна карьера. Когда ты заканчиваешь, то уже не свернешь назад. Если футбол станет мне в тягость, то я завершу карьеру как Филипп Лам. Но у меня все еще много желания играть в футбол. Всегда есть трофеи, которые можно выиграть.

Кто будет ставить игрока, которые не являются лучшими? Я убежден, что являюсь лучшим, хоть мне и не 17 лет. Первый номер в «Баварии» и сборной всегда находится в состоянии конкуренции.

В этом отношении для меня не так много меняется, когда в команду приходит новый вратарь», – заявил Нойер.