Sport24: Семак обсудит с Миллером возможное возвращение Кокорина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить возможное возвращение форварда Александра Кокорина.

Действующее соглашение Кокорина с клубом истекает после завершения сезона-2019/20.

По данным агента Александра Маньякова, у футболиста есть минимум три варианта в РПЛ, но приоритетом для Кокорина остается «Зенит».