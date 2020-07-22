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  • Sport24: Семак обсудит с Миллером возможное возвращение Кокорина в «Зенит»

Sport24: Семак обсудит с Миллером возможное возвращение Кокорина в «Зенит»

22 июля 2020, 11:29
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить возможное возвращение форварда Александра Кокорина.

Действующее соглашение Кокорина с клубом истекает после завершения сезона-2019/20.

По данным агента Александра Маньякова, у футболиста есть минимум три варианта в РПЛ, но приоритетом для Кокорина остается «Зенит».

  • Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года по октябрь 2018-го, пока не попал в тюрьму за драку.
  • В сентябре 2019 года Александр вышел по УДО.
  • В феврале 2020-го «Зенит» отдал форварда в аренду в «Сочи».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (21)
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Garrincha58
1595409898
сначала надо продать Азмуна, а уж потом думать про Кокорина он не хуже иранца, но у него есть преимущество паспорт!
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unerelialburdy
1595410314
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://bit.vodka/seks
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vmonomah17
1595424594
Холоп не вправе с боярином разговаривать. Он только молча приказы исполняет.
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Ziklop
1595425499
Семак уже сказал что он ему нужен, но его послали и ещё раз пошлют.
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paracetamol
1595427255
Конечно Зения приоритетнее: ЛЧ все таки и бабло приличное.
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Ганнибал Лектор
1595431471
Это не с Миллером надо, а с узкоглазой шалашовкой
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derrik2000
1595433209
Пришёл Семак к Миллеру поговорить о Кокорине, а Миллер ему прямо с порога и говорит: "Опоздал ты, Богданыч, с этом разговором. Тут намедни я с Арнольдычем общался и клятвенно ему пообещал не препятствовать переходу Александра в "Спартак". Вот если бы ты позавчера хотя бы с этим разговором пришёл, то тогда никаких проблем бы и не было. А так, извини - Арнольдычу уже обещано". )))))))))))))))))))))))))))))))
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nemolod
1595437630
Если был бы нужен,то уже сейчас предложили бы новый контракт,так что скорее всего просто закончится действующее соглашение !
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Соарес
1595442090
С вазелином заходил
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