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    Sport24: Семак обсудит с Миллером возможное возвращение Кокорина в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить возможное возвращение форварда Александра Кокорина.

    Действующее соглашение Кокорина с клубом истекает после завершения сезона-2019/20.

    По данным агента Александра Маньякова, у футболиста есть минимум три варианта в РПЛ, но приоритетом для Кокорина остается «Зенит».

    • Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года по октябрь 2018-го, пока не попал в тюрьму за драку.
    • В сентябре 2019 года Александр вышел по УДО.
    • В феврале 2020-го «Зенит» отдал форварда в аренду в «Сочи».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +197

      Спартак гуно знают все 3 минуты назад

      Буду рад, если в Зенит вернется Кокорин и Халк.
      Каждая игра с участием Зенита будет разгромная.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +7

      unerelialburdy 30 минут назад


      Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://bit.vodka/seks

      -1
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      Рейтинг: +10726

      Garrincha58 37 минут назад

      сначала надо продать Азмуна, а уж потом думать про Кокорина он не хуже иранца, но у него есть преимущество паспорт!

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      Рейтинг: +2274

      Cleaner 1 час назад

      Нафига Семаку Кокорин??? Что он так уперся в него? Что то личное? Зачем гопник с мокрой репутацией чемпиону???

      0
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      Рейтинг: +2806

      KPCCSPB > Cleaner 1 час назад

      Кокорин играет лучше: Дзюбы, ларсона, Чалова, понсе, Эдера, Смолова, соболева. Как ты думаешь, зачем он?

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      Рейтинг: +142

      ab15488 > Cleaner 38 минут назад

      Все трансферные решения семака сыграли на все сто. Поэтому если Семак говорит, что Кокорин ему нужен, то под него уже есть место и задачи на поле

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