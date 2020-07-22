Sport24: Семак обсудит с Миллером возможное возвращение Кокорина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить возможное возвращение форварда Александра Кокорина.
Действующее соглашение Кокорина с клубом истекает после завершения сезона-2019/20.
По данным агента Александра Маньякова, у футболиста есть минимум три варианта в РПЛ, но приоритетом для Кокорина остается «Зенит».
- Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года по октябрь 2018-го, пока не попал в тюрьму за драку.
- В сентябре 2019 года Александр вышел по УДО.
- В феврале 2020-го «Зенит» отдал форварда в аренду в «Сочи».
Источник: Sport24