Журналист Симонов: «Локомотиву» дали понять, что к Кокорину лезть не надо. «Ребята, не ваше»

Форварда Александра Кокорина в «Локомотиве» не будет. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
«У меня есть информация, что «Локомотиву» дали понять: к Кокорину лезть не надо. Очевидно, это означает, что «Зенит» очень рассчитывает переподписать Кокорина. «Локомотиву» было сказано: «Ребята, не ваше», – сообщил журналист.
- Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.
- «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
- В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»