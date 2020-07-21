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  • Журналист Симонов: «Локомотиву» дали понять, что к Кокорину лезть не надо. «Ребята, не ваше»

Журналист Симонов: «Локомотиву» дали понять, что к Кокорину лезть не надо. «Ребята, не ваше»

21 июля 2020, 23:04
14

Форварда Александра Кокорина в «Локомотиве» не будет. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

«У меня есть информация, что «Локомотиву» дали понять: к Кокорину лезть не надо. Очевидно, это означает, что «Зенит» очень рассчитывает переподписать Кокорина. «Локомотиву» было сказано: «Ребята, не ваше», – сообщил журналист.

  • Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.
  • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
  • В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Локомотив Кокорин Александр
Комментарии (14)
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paracetamol
1595363855
Правильно! На чужой каравай рот не раззявай!
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O-Z
1595364727
Да сдался этот уголовник.. И даром не нужен.
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Мага 13
1595365442
а у Кокорина никто спросить не пробовал где ему самому хочется продолжить карьеру? крепостное право вроде отменили давно, а людьми все так же продолжают торговать..
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Мост
1595371294
"Есть инфа,что "локо" и другим клубам дали понять: к VAR лезть не надо. Очевидно,это означает,что "зенит"очень расчитывает переподписать судей.
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Mister_Tomsk
1595381465
Да пора зенит расформировывать. Недоклуб.
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Ганнибал Лектор
1595388341
Ничего не меняется
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isakkobelini
1595395434
Как же достал этот Зенит, испортил весь чемпионат России по футболу, ни какой интриги в борьбе за чемпионство воротят, что хотят, загнали два фарм клуба в лигу, рано или поздно Единая России прекратит свое существование и вас ждет участь Спартака. Посмотрю я как вы заноете.
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Oldtrafford83
1595395439
Не твоё вот ты и бесишься)))
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Соарес
1595396061
Бомжи все равно скажут ,все честно
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Добрый Бобер
1595400290
Давайте перед началом следующего чемпионата сразу вручим "Зениту" золотые медали и пусть они сосредоточатся на Европе. А остальные нормально поиграют в футбол.
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