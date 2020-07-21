Журналист Симонов: «Локомотиву» дали понять, что к Кокорину лезть не надо. «Ребята, не ваше»

Форварда Александра Кокорина в «Локомотиве» не будет. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

«У меня есть информация, что «Локомотиву» дали понять: к Кокорину лезть не надо. Очевидно, это означает, что «Зенит» очень рассчитывает переподписать Кокорина. «Локомотиву» было сказано: «Ребята, не ваше», – сообщил журналист.