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    Журналист Симонов: «Локомотиву» дали понять, что к Кокорину лезть не надо. «Ребята, не ваше»

    Форварда Александра Кокорина в «Локомотиве» не будет. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    «У меня есть информация, что «Локомотиву» дали понять: к Кокорину лезть не надо. Очевидно, это означает, что «Зенит» очень рассчитывает переподписать Кокорина. «Локомотиву» было сказано: «Ребята, не ваше», – сообщил журналист.

    • Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.
    • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
    • В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    21.07.2020 23:04
    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +2300

      afw13 43 минуты назад

      а у Кокорина никто спросить не пробовал где ему самому хочется продолжить карьеру? крепостное право вроде отменили давно, а людьми все так же продолжают торговать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      O-Z 55 минут назад

      Да сдался этот уголовник.. И даром не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6559

      paracetamol 1 час назад

      Правильно! На чужой каравай рот не раззявай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Ребята, не ваЩе.
      =)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      alarm_иг 1 час назад

      Ахаха. Политпроект уже угрожать начинает. Это полный п.здец. Назад в 90-е.

      7
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      ...
      Рейтинг: +165

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 1 час назад

      Тогда тебе надо к Ельцину. Раскопай и ложись.
      =)))

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