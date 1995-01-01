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    Министр спорта МО: «Информация о решении губернатора Воробьева по «Химкам» – фикция и вброс»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой губернатор Андрей Воробьев решил, что «Химки» будут выступать в РПЛ.

    «Эта информация – фикция и вброс. Все решения будут завтра до 17 часов. Пока Воробьев мне ничего не говорил, это какая-то глупость. Сейчас идут консультации», — сказал Терюшков.

    • «Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.
    • Если команда откажется от повышения в классе, то «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ.

    Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

    Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1529

      Бомбардиръ 16 минут назад

      Скорей всего кукиш будет. На борьбу с коронавирусом было потрачено немало денег. И в дальнейшем возможна вторая волна эпидемии...

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      Рейтинг: +328

      PFC CSKA MOSCOW 22 минуты назад

      Да-да, всё же пролезете, а во второй половине сезона денежки закончатся и домгрывать молодёжкой будут, видели мы такое
      Ну нет у вас уверенности - не лезьте, лучше следующий сезон в лидерах ФНЛ быть, чем загнуться в РПЛ

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