Министр спорта МО: «Информация о решении губернатора Воробьева по «Химкам» – фикция и вброс»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой губернатор Андрей Воробьев решил, что «Химки» будут выступать в РПЛ.

«Эта информация – фикция и вброс. Все решения будут завтра до 17 часов. Пока Воробьев мне ничего не говорил, это какая-то глупость. Сейчас идут консультации», — сказал Терюшков.

«Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.

Если команда откажется от повышения в классе, то «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ.

Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»