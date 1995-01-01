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    Быстров: «Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, проигрывая – 1:2»

    Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб после вылета из Кубка России.

    «Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» – все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли. В матче «Зенит» – «Спартак» я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» – 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол. Мне – нет», – заявил Быстров.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • В финале клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Химками».

    Источник: Ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4453

      Alekxei Z. 2 минуты назад

      Вовка- проститутка, так и не знает как Виражу угодить.
      А ничего что последние 15-20 минут спартаковский молодняк прижал дутых чемпионов ? Не забили, мало мастерства у этого состава.

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      Рейтинг: +421

      alarm_иг 28 минут назад

      Быстров за Спартак болел. Тоже огорчен проигрышем.

      0
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      Рейтинг: +2645

      Кинстифа 38 минут назад

      А прыгать из Зенита в Спартак и обратно, не позор???

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