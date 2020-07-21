Быстров: «Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, проигрывая 1:2»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб после вылета из Кубка России.

«Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» – все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли. В матче «Зенит» – «Спартак» я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» – 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол. Мне – нет», – заявил Быстров.