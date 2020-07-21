Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров: «Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, проигрывая 1:2»

Быстров: «Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, проигрывая 1:2»

21 июля 2020, 10:09
34

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб после вылета из Кубка России.

«Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» – все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли. В матче «Зенит» – «Спартак» я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» – 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол. Мне – нет», – заявил Быстров.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • В финале клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Химками».

Источник: Ютуб-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кинстифа
1595315620
А прыгать из Зенита в Спартак и обратно, не позор???
Ответить
NewLife
1595319201
Каждый имеет право на свое мнение даже на такое ущербное как у Быстрова. Другое дело, что Бомбардир имеет не право, а обязанность хотя бы уравновешивать галиматью и объективные суждения. Широковых, аршавиных и быстровых стало многовато.
Ответить
NewLife
1595319411
Позорно было видеть, как дутый чемпион играет на судейском допинге.
Ответить
Kollljan
1595319654
Сейчас игра Спартака сильно изменилась. В матче с Зенитом основной акцент спартаковской игры был сделан на провокациях в штрафной Зенита. Алгоритм действий прост: цепляет незаметно для судьи игрок Спартака игрока Зенита, как только игрок Зенита теряет равновесие, спартаковский игрок цепляется за него ногой и мгновенно падает. Выглядит это как 100% пенальти. Второй вариант: игрок Зенита совершает прыжок чтобы сыграть головой; спиной к нему тут же устремляется спартаковец, натыкается на зенитовца спиной и тут же выгибая спину валится на газон. Выглядит это как толчок в спину. Выглядит это нарушениями только для спартаковских болельщиков. Но судьи на поле видят всю эту спартаковскую "грязь" и не свистят. Молодцы! Профи.
Ответить
vka1970
1595327215
Мне абсолютно по куй , что тебе Володя хочется.Футбол потому и любим , что непредсказуем и объективно более слабый соперник может взять верх в отдельно взятом матче хоть у Барселоны.А вот когда судейский корпус активно вмешивается в ход матча на стороне более сильного противника, это уже даже не футбол.Это спектакль на который я на стадион точно не пойду.Для этого театры существуют.
Ответить
kolyma999
1595327695
Жаль Гейнит.И так нет болельщиков,и после каждого сыгранного спектакля оставшиеся разбегаются
Ответить
Томик
1595327819
Вова, играл досрочный чемпион страны(причём рекордсмен по досрочности) и команда, чудом оставшаяся в РПЛ. Кому должно быть стыдно и за что?? Место проведения не соответствует регламенту, VAR не смотрят, от Ромы и от Понсе избавились(причём от Понсе избавил именно Иванов, но это случайность, конечно, как и два подряд матча под его фантазиями) - вот позор. Этак скоро дойдёт до того, что и оба матча в чемпионате будем в Питере играть и сразу в меньшинстве. Скажут что ошиблись и всего делов.
Ответить
Too Much
1595327846
Про Тедеско нечего не скажу, но у Спартака явно проблемы с кадрами, особенно с составом, понабрали легов за бешенные бабки, а по факту они играют на уровне ФНЛ, агентам откатили больше всех ( добротный футболист на эту сумму пришел бы и на перспективу ) Но стадный инстикт всегда был, Леня запел про судей и все болелы на это переключились. А вы подумайте о своей команде, чего ей не хватает, и почему такие результаты, неужели РФС и судейский корпус лиги Спартак хочет в пердив слить ? Смеху не обобраться ну вы серьезно ?
Ответить
paracetamol
1595335588
Так они по другому и не умеют, второй номер сейчас у них в крови благодаря физруку из фрицлянда.
Ответить
Nevsky_RU
1595351513
Да они вроде пытались. Другое дело что получалось так себе. Ну так и Зенит во втором тайме после минут 60 игры, встал и мало что показывал. Обе команды сыграли на уровне нашей лиги, т.е. убого
Ответить
Главные новости
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
13
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+