Романцев – о VAR: «Видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче между московским клубом и «Зенитом» (1:2) в полуфинале Кубка России.

– Вспоминая, как в мое время «Спартак» судили в еврокубках, поначалу даже обрадовался. А сейчас стал обращать внимание на то, как видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его. С одной стороны, они как бы выступают в роли всевидящего ока, с другой – их решения все равно оставляют вопросы.

– Не будь VAR, Иванов засчитал бы гол Жиго?

– На сто процентов уверен, что засчитал бы. Но VAR заставил взятие ворот отменить. А это решение высшей судейской инстанции. Как говорится, против лома... Хотя на 82-й минуте, когда после борьбы с Осорио в штрафной «Зенита» на траве оказался Айртон, VAR промолчал.