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  • Романцев – о VAR: «Видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его»

Романцев – о VAR: «Видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его»

21 июля 2020, 08:39
16

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче между московским клубом и «Зенитом» (1:2) в полуфинале Кубка России.

– Вспоминая, как в мое время «Спартак» судили в еврокубках, поначалу даже обрадовался. А сейчас стал обращать внимание на то, как видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его. С одной стороны, они как бы выступают в роли всевидящего ока, с другой – их решения все равно оставляют вопросы.

– Не будь VAR, Иванов засчитал бы гол Жиго?

– На сто процентов уверен, что засчитал бы. Но VAR заставил взятие ворот отменить. А это решение высшей судейской инстанции. Как говорится, против лома... Хотя на 82-й минуте, когда после борьбы с Осорио в штрафной «Зенита» на траве оказался Айртон, VAR промолчал.

  • Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003-й.
  • Московский клуб занимает девятое место за тур до окончания РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Романцев Олег
Комментарии (16)
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Дядя Серёжа
1595310955
У меня тоже вопрос по 82 минуте, им что не разрешили посмотреть повтор?
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sweaste
1595311943
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oyabun
1595312911
Самое интересное, что ВАР превратился в такой хитрый, но мощный инструмент влияния, к которому вроде и придраться сложно - "Мы все моменты смотрим!" - эдакая высшая инстанция. Раз они так решили, значит это Истина. ВАР никто не осудит, не выставит неудовлетворительную оценку и не отправит видеоассистентов за их ошибки в виде бездействия в пользу одной команды в долгий неоплачиваемый отпуск.
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NewLife
1595313116
ВАР это помощник честных судей и орудие наживы коррумпированных.
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морозз
1595315159
Расформируют Зенит, дадут пинка Дюкову и отправят путёвкой в Сибирь Миллера...тогда и ВАР станет ВАРом а не придатком бомжей!
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derrik2000
1595315724
А нужен ли этот VAR??? Если примут регламент его применения, обязательный для всех, то эдак в скором времени футбольный матч будет длиться не 1 час 30 минут примерно, а часа три - три с половиной: пять минут играют, 5-10 минут просматривают VAR, совещаются и выносят решение. Интересно будет смотреть? Очень сомневаюсь. Меньше будет судейских ошибок? КАн-е-е-ешнА! Их вообще не будет: VAR не даст. Но кому ЭТО будет уже интересно? Трибуны пустые, спонсорских денег клубы хрен дождутся, на ТВ ентот Хутбол будет никому будет не нужен, поскольку сразу уйдёт из "рейтинговых" видов спорта... Чемпионат по условному гольфу будет интереснее смотреть, чем футбольный матч! (((
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ivany4
1595322975
Последнее время все говорят очевидные вещи, но почему-то мало кто предлагает варианты исправления сложившейся ситуации. ВАР задумывался как помощь арбитру, но он порой даже не смотрит в него. Кто главный - Арбитр в поле или ВАР??? С кого спрос??? Техника в руках дикаря - кусок железа. И микроскопом можно гвозди забивать.
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OldenVad
1595324261
Предлагаю вынести занит в отдельный чемпионат и пусть он там будет пожизненным чемпионом, а мы как нибудь в другом чемпионате поиграем )))
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neveldomha
1595335583
Дайте полное интервью Романцева. Там только пара строчек о судействе и ВАР, остальные 97 процентов разбор игры. И главное о неоправдавшихся надеждах именно по игре спартака.
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