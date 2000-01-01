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    Романцев – о VAR: «Видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче между московским клубом и «Зенитом» (1:2) в полуфинале Кубка России.

    – Вспоминая, как в мое время «Спартак» судили в еврокубках, поначалу даже обрадовался. А сейчас стал обращать внимание на то, как видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его. С одной стороны, они как бы выступают в роли всевидящего ока, с другой – их решения все равно оставляют вопросы.

    – Не будь VAR, Иванов засчитал бы гол Жиго?

    – На сто процентов уверен, что засчитал бы. Но VAR заставил взятие ворот отменить. А это решение высшей судейской инстанции. Как говорится, против лома... Хотя на 82-й минуте, когда после борьбы с Осорио в штрафной «Зенита» на траве оказался Айртон, VAR промолчал.

    • Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003-й.
    • Московский клуб занимает девятое место за тур до окончания РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8591

      derrik2000 36 минут назад

      А нужен ли этот VAR???
      Если примут регламент его применения, обязательный для всех, то эдак в скором времени футбольный матч будет длиться не 1 час 30 минут примерно, а часа три - три с половиной: пять минут играют, 5-10 минут просматривают VAR, совещаются и выносят решение.
      Интересно будет смотреть?
      Очень сомневаюсь.
      Меньше будет судейских ошибок?
      КАн-е-е-ешнА!
      Их вообще не будет: VAR не даст.
      Но кому ЭТО будет уже интересно?
      Трибуны пустые, спонсорских денег клубы хрен дождутся, на ТВ ентот Хутбол будет никому будет не нужен, поскольку сразу уйдёт из "рейтинговых" видов спорта...
      Чемпионат по условному гольфу будет интереснее смотреть, чем футбольный матч! (((

      0
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      Рейтинг: +421

      alarm_иг > derrik2000 24 минуты назад

      Конечно нужен. Синиту без него никак теперь.

      1
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      Рейтинг: +3538

      морозз 46 минут назад

      Расформируют Зенит, дадут пинка Дюкову и отправят путёвкой в Сибирь Миллера...тогда и ВАР станет ВАРом а не придатком бомжей!

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      Рейтинг: +2740

      KPCCSPB > морозз 55 секунд назад

      Свиней 20 лет гоняют, что топы, что аутсайдеры, а вы хрюкало только сейчас открыли, находясь в жопе. Вас в ЕК нормально судят, а вы там так заглатывайте, что на это можно вечно смотреть. Народная помойка

      0
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      Рейтинг: +1398

      NewLife 1 час назад

      ВАР это помощник честных судей и орудие наживы коррумпированных.

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      Рейтинг: +23037

      oyabun 1 час назад

      Самое интересное, что ВАР превратился в такой хитрый, но мощный инструмент влияния, к которому вроде и придраться сложно - "Мы все моменты смотрим!" - эдакая высшая инстанция. Раз они так решили, значит это Истина. ВАР никто не осудит, не выставит неудовлетворительную оценку и не отправит видеоассистентов за их ошибки в виде бездействия в пользу одной команды в долгий неоплачиваемый отпуск.

      5
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      Рейтинг: +4

      sweaste 1 час назад

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      Рейтинг: +4427

      alarm 1 час назад

      шёл третий день визгов

      1
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      Рейтинг: +2287

      afw13 > alarm 1 час назад

      а ты не визжи)))

      3
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      Рейтинг: +3538

      морозз > alarm 45 минут назад

      Береги связки дружище...

      0
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      Рейтинг: +3941

      Дядя Серёжа 1 час назад

      У меня тоже вопрос по 82 минуте, им что не разрешили посмотреть повтор?

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      Рейтинг: +3656

      Давид59 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Ага. Они позвонили Миллеру и он не разрешил

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