Романцев – о VAR: «Видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его»

А нужен ли этот VAR???
Если примут регламент его применения, обязательный для всех, то эдак в скором времени футбольный матч будет длиться не 1 час 30 минут примерно, а часа три - три с половиной: пять минут играют, 5-10 минут просматривают VAR, совещаются и выносят решение.
Интересно будет смотреть?
Очень сомневаюсь.
Меньше будет судейских ошибок?
КАн-е-е-ешнА!
Их вообще не будет: VAR не даст.
Но кому ЭТО будет уже интересно?
Трибуны пустые, спонсорских денег клубы хрен дождутся, на ТВ ентот Хутбол будет никому будет не нужен, поскольку сразу уйдёт из "рейтинговых" видов спорта...
Чемпионат по условному гольфу будет интереснее смотреть, чем футбольный матч! (((
Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче между московским клубом и «Зенитом» (1:2) в полуфинале Кубка России.
– Вспоминая, как в мое время «Спартак» судили в еврокубках, поначалу даже обрадовался. А сейчас стал обращать внимание на то, как видеоарбитры постепенно начали влиять на футбол, в чем-то меняя его. С одной стороны, они как бы выступают в роли всевидящего ока, с другой – их решения все равно оставляют вопросы.
– Не будь VAR, Иванов засчитал бы гол Жиго?
– На сто процентов уверен, что засчитал бы. Но VAR заставил взятие ворот отменить. А это решение высшей судейской инстанции. Как говорится, против лома... Хотя на 82-й минуте, когда после борьбы с Осорио в штрафной «Зенита» на траве оказался Айртон, VAR промолчал.
- Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003-й.
- Московский клуб занимает девятое место за тур до окончания РПЛ.