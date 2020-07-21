Гендиректор «Химок»: «Не понимаю, в чем сыр-бор. Мы – команда РПЛ»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов подтвердил, что команда планирует принять участие в следующем розыгрыше РПЛ.

«Если честно, я не понимаю, в чeм сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ждeт, что я напишу отказ от РПЛ, я делать этого не буду. Мы – команда РПЛ, давайте закончим все разговоры», – сказал Иванов.

«Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.

Ранее главный тренер команды Сергей Юран заявил, что место «Химок» в РПЛ могли продать.

заявил, что место «Химок» в РПЛ могли продать. Окончательное решение о будущем подмосковного клуба будет принято в среду.

Юран: «Химки» в РПЛ! Уже нервы не выдерживают реагировать на выбросы желтой прессы»