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    Гендиректор «Химок»: «Не понимаю, в чем сыр-бор. Мы – команда РПЛ»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов подтвердил, что команда планирует принять участие в следующем розыгрыше РПЛ.

    «Если честно, я не понимаю, в чeм сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ждeт, что я напишу отказ от РПЛ, я делать этого не буду. Мы – команда РПЛ, давайте закончим все разговоры», – сказал Иванов.

    • «Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.
    • Ранее главный тренер команды Сергей Юран заявил, что место «Химок» в РПЛ могли продать.
    • Окончательное решение о будущем подмосковного клуба будет принято в среду.

    Юран: «Химки» в РПЛ! Уже нервы не выдерживают реагировать на выбросы желтой прессы»

    Источник: «Чемпионат»

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