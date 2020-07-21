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  • Гендиректор «Химок»: «Не понимаю, в чем сыр-бор. Мы – команда РПЛ»

Гендиректор «Химок»: «Не понимаю, в чем сыр-бор. Мы – команда РПЛ»

21 июля 2020, 00:26
11

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов подтвердил, что команда планирует принять участие в следующем розыгрыше РПЛ.

«Если честно, я не понимаю, в чeм сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ждeт, что я напишу отказ от РПЛ, я делать этого не буду. Мы – команда РПЛ, давайте закончим все разговоры», – сказал Иванов.

  • «Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.
  • Ранее главный тренер команды Сергей Юран заявил, что место «Химок» в РПЛ могли продать.
  • Окончательное решение о будущем подмосковного клуба будет принято в среду.

Юран: «Химки» в РПЛ! Уже нервы не выдерживают реагировать на выбросы желтой прессы»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (11)
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Axe111
1595281468
Лол
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balam
1595296985
в нашем бардаке еще не факт
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moskowcity-petrv
1595301551
Видимо,помимо выхода из фнл,необходимо заплатить кому-то за вход
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sweaste
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Too Much
1595326680
Химки, добро пожаловать
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Томик
1595339058
Может цену набивают? Зачем просто так отказываться, если можно за деньги. И это логично. А деньги надо заплатить, в таком случае, Химкам, а не кому-то, кто решение принимает. Вот поэтому Юран и говорил, что купили их место. Купили у тех, кому полномочия не делегировали.
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