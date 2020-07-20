Главные новости дня. «Спартак» может уволить Тедеско, Смолов вернется в «Локомотив»

В «Оренбурге» подтвердили уход Парамонова с поста главного тренера

Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен

«СЭ»: «Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к Луценко

Sport24: Жиго близок к уходу из «Спартака»

France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году

Sport24: «Спартак» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Медведев: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета»

«СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

«Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов

La Voz de Galicia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова