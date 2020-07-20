Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

La Voz de Galicia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

20 июля 2020, 22:16
31

Нападающий Федор Смолов в скором времени покинет «Сельту», утверждает La Voz de Galicia.

По информации источника, клуб решил не выкупать трансфер 30-летнего футболиста у «Локомотива».

Таким образом, форвард вернется в московский клуб.

  • Смолов выступал за «Сельту» с января на правах аренды.
  • Россиянин забил два гола в 14 матчах.
  • Последние игры он пропустил из-за травмы.

Источник: La Voz de Galicia

Ежедневная газета, самая популярная в Галисии и восьмая по популярности во всей Испании. Издается в 1882 года.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1595272991
Гастроли окончились. С возвращением, блудный Федя!
Ответить
balam
1595273067
и че?умерла так умерла....
Ответить
CSKA471
1595273466
Уровень рпл
Ответить
AHTUNGBOL
1595273723
Ну всё, мечта сбылась - в Европе поиграл, теперь будет молодежи в Москве рассказывать, как оно в Европе...
Ответить
Lester84
1595274821
Погастролировал и хватит))) Будет теперь на пенсии рассказывать, как забивал Реалу и Барсе))
Ответить
Boeung777
1595275100
Что и требовалось доказать.
Ответить
alexfilatov
1595275659
Посмотрели они на него и поняли, что игроку уже ничего не надо, два гола максимум, который был выжат, Реалу хороший гол, Барсе в пустые ворота, а когда Сельта 6:0 выигрывала Фёдор не одного результативного действия, потом скажут Смолов в Европе играл, одно дело играть...а другое просто отбывать номер..
Ответить
Axe111
1595281405
Последние игры он пропустил не из-за травмы,а потому что НОЛЬ КРУГЛЫЙ!!! ИЛИ СКОРЕЕ КВАДРАТНЫЙ!!!! ХОРОШ подлизывать
Ответить
Из Твери Леха
1595303040
Недолго музыка играла, недолго Смолов забивал)
Ответить
zigbert
1595355817
Не убедил Сельту своей игрой.
Ответить
Главные новости
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
13
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Все новости
Все новости
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
Вчера, 16:53
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
Вчера, 14:23
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
20 августа
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+