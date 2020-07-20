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    La Voz de Galicia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

    Нападающий Федор Смолов в скором времени покинет «Сельту», утверждает La Voz de Galicia.

    По информации источника, клуб решил не выкупать трансфер 30-летнего футболиста у «Локомотива».

    Таким образом, форвард вернется в московский клуб.

    • Смолов выступал за «Сельту» с января на правах аренды.
    • Россиянин забил два гола в 14 матчах.
    • Последние игры он пропустил из-за травмы.

    Источник: La Voz de Galicia

    Ежедневная газета, самая популярная в Галисии и восьмая по популярности во всей Испании. Издается в 1882 года.

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +17655

      DOCTOR PENALTY 53 секунды назад

      Вот это уже похоже на правду.

      0
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      Рейтинг: +4880

      Lester84 1 минуту назад

      Погастролировал и хватит))) Будет теперь на пенсии рассказывать, как забивал Реалу и Барсе))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 5 минут назад

      все федя!ку ку!кина не будет!электричество кончилось!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2247

      nemolod 16 минут назад

      Там,за бугром, нужны здоровые пахари,а выкупать великовозрастного и травмированного никто не будет!

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      Рейтинг: +580

      elessar arnor 18 минут назад

      обратно в рашку..

      0
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      Рейтинг: +1253

      AHTUNGBOL 19 минут назад

      Ну всё, мечта сбылась - в Европе поиграл, теперь будет молодежи в Москве рассказывать, как оно в Европе...

      2
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      Рейтинг: +288

      Mityai90 20 минут назад

      Как бы то не было, но именно 2 гола Смолова помогли остаться Сельте в вышке..

      1
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      Рейтинг: +1110

      CSKA471 23 минуты назад

      Уровень рпл

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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 28 минут назад

      Велкам ту Локомотив! )))

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      Рейтинг: +503

      balam 30 минут назад

      и че?умерла так умерла....

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