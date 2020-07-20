La Voz de Galicia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

Нападающий Федор Смолов в скором времени покинет «Сельту», утверждает La Voz de Galicia.
По информации источника, клуб решил не выкупать трансфер 30-летнего футболиста у «Локомотива».
Таким образом, форвард вернется в московский клуб.
- Смолов выступал за «Сельту» с января на правах аренды.
- Россиянин забил два гола в 14 матчах.
- Последние игры он пропустил из-за травмы.
Источник: La Voz de Galicia
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