Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен

Кому на х.у.й. нужен это цирк,два технаря Сочи и все довольны,эти очки уже не на что не повлияют,е.б.а.н.у.т.ы.й. чемпионат с его таким же руководством!
«Крылья Советов» объявили об отмене домашнего матча 30-го тура РПЛ против «Сочи».
Причина – вспышка коронавируса в составе сочинцев.
«Сочи» прислал письмо «Крыльям», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести игру в Самаре.
- Встреча должна была состояться в среду, 22 июля.
- Ранее по аналогичной причине был отменен матч «Сочи» против «Тамбова».
- У сочинцев девять инфицированных, в том числе футборлисты.