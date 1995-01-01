Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен

«Крылья Советов» объявили об отмене домашнего матча 30-го тура РПЛ против «Сочи».

Причина – вспышка коронавируса в составе сочинцев.

«Сочи» прислал письмо «Крыльям», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести игру в Самаре.