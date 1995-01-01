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    Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен

    «Крылья Советов» объявили об отмене домашнего матча 30-го тура РПЛ против «Сочи».

    Причина – вспышка коронавируса в составе сочинцев.

    «Сочи» прислал письмо «Крыльям», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести игру в Самаре.

    • Встреча должна была состояться в среду, 22 июля.
    • Ранее по аналогичной причине был отменен матч «Сочи» против «Тамбова».
    • У сочинцев девять инфицированных, в том числе футборлисты.

    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23117

      TAGANROG 161 16 минут назад

      Кому на х.у.й. нужен это цирк,два технаря Сочи и все довольны,эти очки уже не на что не повлияют,е.б.а.н.у.т.ы.й. чемпионат с его таким же руководством!

      2
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      Рейтинг: +15709

      bset 49 минут назад

      Что там по таблице? Ахмат 31 очко, Тамбов 31, Крылья 31. Крылья свое отыграли, Тамбов вряд ли обыграет ЦСКА, ну а за Ахмат я поболею против Краснодара. Видимо Крыльям это никак не поможет. Теперь вся надежда на Химки.

      1
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      Рейтинг: +1075

      spam2009 > bset 20 минут назад

      химкам отдадут кубок, чтобы они не лезли в вышку, и подсосы газовой трубы остались в РПЛ

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      Рейтинг: +358

      alarm_иг 56 минут назад

      Сейчас химки объявят, что не желают играть в вышке. Гыгы.

      1
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      Рейтинг: +77

      Maga Ingush 1 час назад

      Крыльям просто подарили 3 очка) не факт что не за взятку.

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      Рейтинг: +4340

      Добрый Бобер 1 час назад

      Технарь!

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