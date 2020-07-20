«Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии.

«Наполи» поступило предложение приобрести хорвата этим летом за 15 миллионов евро.

По информации CalcioNapoli24, в случае перехода 22-летний хавбек будет зарабатывать 1,5 миллиона в год.