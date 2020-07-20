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«Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов

20 июля 2020, 20:48
31

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии.

«Наполи» поступило предложение приобрести хорвата этим летом за 15 миллионов евро.

По информации CalcioNapoli24, в случае перехода 22-летний хавбек будет зарабатывать 1,5 миллиона в год.

  • Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
  • В активе хавбека 21 гол и 14 ассистов в 68 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.

Источник: CalcioNapoli24

Итальянская радиостанция. На ее аккаунт в фейсбуке подписано более миллиона человек.

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (31)
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andromend
1595270236
Надеюсь Гиннер не поведется,иначе в атаке у коней будет грустно совсем.
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Ilya26
1595272099
Жидовский маркетинг в деле, но сначала Кикнадзе миранчуков за 100 млн в юве отдаст, чтоб конкуренцию Наполи создать)
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vsespartak01
1595274468
не продавайте коняшки!сами то с кем будете?
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DeStar
1595274599
эм а че так дешево? за миранчуков там ценник ставят жесткий. а влашич с опытом апл, молодой, классный игрок, и не стоит забывать что у него то паспорт ЕС. А не рпл ,и оттого еще ценнее будет, это россиян брать в европу тяжело и отдавать им место под легионера когда можно бразильца какого взять к примеру. Цена ему точно не 15) хотя бы 30, а то и больше если Гинер провернет как надо) и за 40 уйдет
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CF Kellevro
1595274985
Это вброс! Гинер не стал бы изыскивать такие резервы чтобы выкупить его и через год продать за те же деньги
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DOCTOR PENALTY
1595275016
Куй железный, пока горячий. Влашич сейчас на хорошем уровне выступает.
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dinar7777dinar
1595280150
жидок гинер будет потирать руки !
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BRO_football
1595283185
Мало. За Влашича надо 30 млн евро просить, не меньше.
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vladimir-7
1595309250
Возможно Влашич и предложил своему агенту поработать над вопросом поиска возможного перехода в европейский клуб, но в перспективе. Даже если такое предложение и поступило бы, то Гинер и Бабаев ни за что не согласятся на продажу Влашича сейчас, не для того они бились с Кристал Пэлас при его покупке в ЦСКА.
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Dobroe Teplo za CSKA
1595323235
если не отпустим, то пиз...ц ему как игроку
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