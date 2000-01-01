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    «Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии.

    «Наполи» поступило предложение приобрести хорвата этим летом за 15 миллионов евро.

    По информации CalcioNapoli24, в случае перехода 22-летний хавбек будет зарабатывать 1,5 миллиона в год.

    • Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
    • В активе хавбека 21 гол и 14 ассистов в 68 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.

    Источник: CalcioNapoli24

    Итальянская радиостанция. На ее аккаунт в фейсбуке подписано более миллиона человек.

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +9732

      DeStar 5 минут назад

      эм а че так дешево? за миранчуков там ценник ставят жесткий. а влашич с опытом апл, молодой, классный игрок, и не стоит забывать что у него то паспорт ЕС. А не рпл ,и оттого еще ценнее будет, это россиян брать в европу тяжело и отдавать им место под легионера когда можно бразильца какого взять к примеру. Цена ему точно не 15) хотя бы 30, а то и больше если Гинер провернет как надо) и за 40 уйдет

      0
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      Рейтинг: +1110

      CSKA471 6 минут назад

      Если сам не захотел, то в прачечную их

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      CSKA471 > CSKA471 5 минут назад

      Хотя итальянцы еще те махинаторы, занесут Гинеру в чемодане еще 20 и сделка

      0
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      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 7 минут назад

      не продавайте коняшки!сами то с кем будете?

      0
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      Рейтинг: +21

      Ilya26 46 минут назад

      Жидовский маркетинг в деле, но сначала Кикнадзе миранчуков за 100 млн в юве отдаст, чтоб конкуренцию Наполи создать)

      2
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      Рейтинг: +359

      кран 57 минут назад

      Кто предложил???

      0
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      Рейтинг: +1088

      Гавроша 1 час назад

      Неужели он столько стоит?

      0
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      Рейтинг: +2218

      Cleaner 1 час назад

      Надо просить 35 и сойтись на 30. За пятнадцать - дырку им от бублика, а не Влашича!

      1
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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > Cleaner 55 минут назад

      Так написано, что "Наполи поступило предложение", а не "ОТ Наполи поступило предложение". Может Гинер хочет разгрузить зарплатную ведомость?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > derrik2000 50 минут назад

      Прочитал из итальянского первоисточника: это не ЦСКА предложил Наполи Влашича и не Наполи связался с ЦСКА по поводу его приобретения.
      Это агент его Наполи предложил и озвучил ценник.
      Уж очень мало за такого игрочилу, я считаю.
      Минимум 30 миллионов евро.

      3
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      ...
      Рейтинг: +10709

      Garrincha58 > derrik2000 49 минут назад

      надо отбить бабки за Гайча

      0
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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > Garrincha58 47 минут назад

      Гайич ещё заиграет или не заиграет в ЦСКА, а Влашич, если не полкоманды, то что-то близко к этому.

      3
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      Рейтинг: +2218

      Cleaner > derrik2000 32 минуты назад

      Да, я был не внимателен. Какие то мутные процессы в нашем футболе в этом году пошли...

      1
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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > Cleaner 31 минуту назад

      Эпидемия коронавируса, ёпрст! ))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +196

      andromend 1 час назад

      Надеюсь Гиннер не поведется,иначе в атаке у коней будет грустно совсем.

      2
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