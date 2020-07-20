«Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии.
«Наполи» поступило предложение приобрести хорвата этим летом за 15 миллионов евро.
По информации CalcioNapoli24, в случае перехода 22-летний хавбек будет зарабатывать 1,5 миллиона в год.
- Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
- В активе хавбека 21 гол и 14 ассистов в 68 матчах.
- Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
Источник: CalcioNapoli24
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