«СЭ»: «Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к Луценко

Форвард «Арсенала» Евгений Луценко попал в сферу интересов клубов РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресс», игрока хотят заполучить «Локомотив» и «Краснодар».

Контракт Луценко с «Арсеналом» истекает через год, при этом в соглашении не прописана сумма отступных за футболиста. «Арсенал» не хочет продавать нападающего.