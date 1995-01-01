«СЭ»: «Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к Луценко

Ему в феврале следующего года 34 будет.
Для нападающего это почти предел игроцких возможностей.
Форвард «Арсенала» Евгений Луценко попал в сферу интересов клубов РПЛ.
По информации «Спорт-Экспресс», игрока хотят заполучить «Локомотив» и «Краснодар».
Контракт Луценко с «Арсеналом» истекает через год, при этом в соглашении не прописана сумма отступных за футболиста. «Арсенал» не хочет продавать нападающего.
- Луценко в этом сезоне РПЛ забил 15 мячей. Он третий среди бомбардиров чемпионата.
- «Арсенал» идет в турнирной таблице на седьмом месте.