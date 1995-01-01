Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    «СЭ»: «Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к Луценко

    Форвард «Арсенала» Евгений Луценко попал в сферу интересов клубов РПЛ.

    По информации «Спорт-Экспресс», игрока хотят заполучить «Локомотив» и «Краснодар».

    Контракт Луценко с «Арсеналом» истекает через год, при этом в соглашении не прописана сумма отступных за футболиста. «Арсенал» не хочет продавать нападающего.

    • Луценко в этом сезоне РПЛ забил 15 мячей. Он третий среди бомбардиров чемпионата.
    • «Арсенал» идет в турнирной таблице на седьмом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:11
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8490

      derrik2000 11 минут назад

      Ему в феврале следующего года 34 будет.
      Для нападающего это почти предел игроцких возможностей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11930

      vladimir-7 33 минуты назад

      Е.Луценко самый настоящий ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР чемпионата РПЛ.
      У него все голы трудовые с игры, а не с пенальти как у А.Дзюбы.
      Надо в положении по определению лучшего бомбардира исключить голы, забитые с пенальти.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2683

      KPCCSPB > vladimir-7 23 минуты назад

      Каждую новость вафлишь, бездельник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +359

      alarm_иг > vladimir-7 21 минуту назад

      Нееее. Синит и что с ним связано должно быть лучшим. Минимум ещё в течении 16 лет. А максимум и того больше. Гыгы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Semenycch 49 минут назад

      Форвард серьезный, отлично играет и головой и ногами, но очень не молодой по футбольным меркам. В новой команде - любой команде может не заиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10687

      Garrincha58 51 минуту назад

      там он точно забьет пару мячей за сезон и совсем пропадёт с футбольного горизонта как Портнягин или Канунников или тот же Дядюн я думал уже он давно закончил с футболом а он за Химки пылит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11930

      vladimir-7 > Garrincha58 31 минуту назад

      Какие Химки, он в Арсенале Тула играет.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77934
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru