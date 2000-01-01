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    Медведев: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака», чем в пользу петербургской команды.

    – Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»...

    – Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо!

    Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета.

    Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1797

      bzfar 10 минут назад

      Капец! Два высокопоставленных лица клубов, как дети в песочнице.
      Стыдно за обоих и за Федуна, и за Медведева.

      1
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      Рейтинг: +8506

      derrik2000 > bzfar 12 минут назад

      Федун не гендиректор, а ВЛАДЕЛЕЦ клуба, сиречь - ХОЗЯИН.
      А гендиректор сейчас у нас новенький.
      Шамиль Газизов из "Уфы".
      Он пока так...
      Осваивается, что НУЖНО, МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ говорить. )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      bzfar > derrik2000 11 минут назад

      Да, я тоже сгоряча)) но в общем, два высокопоставленных лица клубов

      0
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      Рейтинг: +8506

      derrik2000 15 минут назад

      Ну, это ты, конечно, Александр, загнул.
      Я имею в виду фразу, которая стало заголовком статьи.
      А я-то тебя Федуну вчерась в пример ставил за твой очень взвешенный ответ после матча Зенит-Спартак.
      Погорячился я...

      2
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      Рейтинг: +7726

      ilichkadr > derrik2000 12 минут назад

      Не думаю, что Медведев брякнул про исследование просто так, ради красного словца. Это на бомбардире несут всё, что в голову взбредёт, а в других кругах можно за базар и ответить.

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      Рейтинг: +8506

      derrik2000 > ilichkadr 9 минут назад

      Вообще-то ссылаться в официальных спитчах на данные с инета - совсем не комильфо.
      Все же прекрасно знаем, что в инете, как на городской свалке - всё валят скопом: поди там разберись, что правда, а что ложь.

      0
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      Рейтинг: +1250

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      А разве у бомжей гомосеков может быть умный президент ?

      1
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      Рейтинг: +7726

      ilichkadr > Иван Петров 1986 9 минут назад

      Вот те нате!? Где, кто у бомжей президент?

      0
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      Рейтинг: +1181

      seth343 > Иван Петров 1986 8 секунд назад

      Он ген-дир , но все ровно далеко не умный...

      0
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      Рейтинг: +16

      Ilya26 22 минуты назад

      А Медведев, какой же ты удак, молчи за умного сойдешь

      0
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      Рейтинг: +1181

      seth343 25 минут назад

      Все с ног на голову перевернул, пусть дзюба вертит азмуна как хочет, у вас это все в пределах разумного...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1645

      prtcs 33 минуты назад

      Правильно "Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо!"

      1
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      Рейтинг: +1181

      seth343 > prtcs 3 минуты назад

      Многие болелы Спартака считают, что Спартак в этом матче именно ИГРАЛ, а не ушел в автобус, в последних матчах Спартаку не засчитали несколько голов, а зине их бы защитали, вот в чем дело, посмотри какой гол забил зина оренбургу, все прокатило для них, а Спартаку не прокатило бы, вот о чем речь...

      0
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      Рейтинг: +2900

      "supermax" 37 минут назад

      ошибка - это показать всем свои утехи в раздевалке...а раз на то пошло,то без этих судейских "ошибок" и чемпионом кое-кто не был бы

      2
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      Рейтинг: +4408

      alarm > "supermax" 31 минуту назад

      показали, что сделают с вами. и сделали. ахаха!

      0
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      Рейтинг: +2900

      "supermax" > alarm 28 минут назад

      это вы с собой делаете, идиот.....Спартак четко выполнил главную установку тренера: не поворачиваться спиной к пи.да.ра.сам с берегов невы....потому и зевнули 2 гола

      1
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      Рейтинг: +731

      SEREGA 64 > alarm 18 минут назад

      alarm-ТУПОРЫЛЫЙ ЧУРБАН

      0
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      Рейтинг: +15747

      bset 38 минут назад

      Азмун: "Если бы не Дзюба, я бы до сих пор был натуралом"

      5
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      Рейтинг: +20861

      пьяныйхоровод > bset 19 минут назад

      Аргументов нормальных нет ? Может ты к "народным" подашься уже ?

      0
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      Рейтинг: +1347

      NewLife 39 минут назад

      "Это не наше исследование, его легко найти в интернете...."
      Автором исследования является профессор Борат с ассистентами пуделем (проверял подачу мяча мальчиками) и литейным(отвечал за изучение влияния содомитов на качество газона).

      2
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      Рейтинг: +2900

      "supermax" > NewLife 32 минуты назад

      алярму пристроить забыл...а то вся изнывает от позора

      0
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      Рейтинг: +1756

      Genz > NewLife 31 минуту назад

      Ну,ты,и тупорылый идиот.

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      Рейтинг: +1019

      Semenycch 40 минут назад

      Браво! Совершенно точно!

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