Медведев: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета»

Капец! Два высокопоставленных лица клубов, как дети в песочнице.
Стыдно за обоих и за Федуна, и за Медведева.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака», чем в пользу петербургской команды.
– Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»...
– Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо!
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета.
Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.
- В воскресенье «Зенит» выбил «Спартак» из Кубка России.
- Владелец столичного клуба Леонид Федун назвал соперника «дутым чемпионом».
- Москвичи обратились в РФС с просьбой рассмотреть спорные эпизоды вчерашнего матча.
Медведев – Федуну: «Дутый чемпион? Посмотри на табло, дурашка!»
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