Медведев: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака», чем в пользу петербургской команды.

– Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»...

– Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо!

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета.

Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.

В воскресенье «Зенит» выбил «Спартак» из Кубка России.

Владелец столичного клуба Леонид Федун назвал соперника «дутым чемпионом».

назвал соперника «дутым чемпионом». Москвичи обратились в РФС с просьбой рассмотреть спорные эпизоды вчерашнего матча.

Медведев – Федуну: «Дутый чемпион? Посмотри на табло, дурашка!»

Фанаты «Спартака» призвали Кашшаи и Дюкова уйти в отставку

«Победа эта вовсе не для вас! Не ваши эти кубок и медали!» Актер Назаров написал стихотворение о победе «Зенита» над «Спартаком»