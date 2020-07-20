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  • Медведев: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета»

Медведев: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета»

20 июля 2020, 20:00
74

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака», чем в пользу петербургской команды.

– Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»...

– Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо!

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета.

Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (74)
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Kollljan
1595264599
Эти визги насчёт судейства не в первый раз. Постоянно после проигрыша Федун говорит о судействе. Проигрыш не обязательно от Зенита, а от любой другой команды.
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АртурZaСМ
1595265092
Ё. твою мать, Медведь, ты чЁ всех за дураков держишь? думаешь все слепые? Это Зенитовское руководство во главе с Миллером, Дюковым, Медведевым совсем в край ох..ло...
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"supermax"
1595265341
ошибка - это показать всем свои утехи в раздевалке...а раз на то пошло,то без этих судейских "ошибок" и чемпионом кое-кто не был бы
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Иван Петров 1986
1595266614
А разве у бомжей гомосеков может быть умный президент ?
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bzfar
1595266964
Капец! Два высокопоставленных лица клубов, как дети в песочнице. Стыдно за обоих и за Федуна, и за Медведева.
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Бестолковый
1595267932
Спартак в последнее время стал для РПЛ действительно оголенным нервом. Спартаковское сообщество разрушившее свой клуб изнутри беспорядочными скандалами с игроками, тренерами и болельщиками переключилось на разрушение всего и вся в РПЛ в целом. Действуя по принципу - "Куйня война, - главное маневр." Клуб стал напоминать бабу "разведенку", "брошенку". Которая после развода стала феминисткой. Всё что творится со Спартаком в последнее время - это уже "клиника". Возможно в следующем году клуб покинет РПЛ или будет бороться за выживание, естественно из-за судейских ошибок.
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Nevsky_RU
1595268791
Таки да)) Спаму в первых четырёх турах судьи нарисовали лишние 5 очков)) А так бы Срам с самого начала на вылет стоял. Зенит благодаря судейству реально 4 очей лишился в матчах с Ахматом и Локо. Так что Плакун лучше бы цену на бензу скинул, при дешманской нефти, чем о футболе хоть что то говорил. Лёня слишком далёк от понятий объективности и справедливости)) В год чемпионства его судейство вполне себе устраивало. Хотя там конкретно свистуны их подтягивали. Если же заткнуться для него проблема - то пусть лучше поведает почему Тилль не эффективен, тренер ноет и прыгает, почему ведущий защитник им якобы теперь не нужен)) Лёня хочет быть чемпионом, ну так и он давно уже чемпион - по максимально не эффективным растратам и непрофессионализму =) Для других чемпионств надо пахать а не плакать)
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Ilya26
1595283188
Охренеть, крысы блокадные ещё и кудахтать научились, спасибо нашему дырявому гонцу дзюпе-шлюпе быстро все болото обучил)
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Павелий
1595283713
А есть глаза миллионов болельщиков, которые видят, сколько очков пририсовали Зениту в этом сезоне.
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Spartak Piter
1595332362
Да отличная идея. Как это работает. Смотрим ошибки в пользу Спартака и не учитываем против. Смотрим ошибки против СБГТ, и не смотрим в пользу них. профит. Это же такой же чинуш питерский, как и те что у власти. Блевотный рефлекс от них. Быдло с пивком на поребрике это их электорат. Они верят в честность главное что бы СБГТ побеждал. Как побеждал? Да как угодно.!!!!!!!!!!
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