«Победа эта вовсе не для вас! Не ваши эти кубок и медали!» Актер Назаров написал стихотворение о победе «Зенита» над «Спартаком»

В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Болельщик москвичей, актер Дмитрий Назаров после этой победы написал стихотворение про петербургский клуб.

«Как хорошо, что я не за «Зенит».

Какое счастье, что не опорочен

И что кислотный нестерпимый стыд

Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас!

Не ваши эти кубок и медали!

О вас не думали – был выполнен заказ,

А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда –

Добро и зло приемлете покорно.

Вы пьете радость с привкусом стыда

И с тонкой вонью жидкости позорной.

Я не завидую – завидовать чему?!

Что ты один по полю ходишь сломан?

Да мне противно! Сердцу и уму

Быть рыбами – бельдюгой с простипомой!

Величье ваше – абсолютный миф.

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

И, как пустой непрофильный актив,

«Газпром» с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят.

Вы так футбол российский задолбали,

Что вся Россия, абсолютно вся,

За «Химки» будет души рвать в финале!»