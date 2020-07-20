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    «Победа эта вовсе не для вас! Не ваши эти кубок и медали!» Актер Назаров написал стихотворение о победе «Зенита» над «Спартаком»

    В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Болельщик москвичей, актер Дмитрий Назаров после этой победы написал стихотворение про петербургский клуб.

    «Как хорошо, что я не за «Зенит».

    Какое счастье, что не опорочен

    И что кислотный нестерпимый стыд

    Меня не поднимает среди ночи.

    Победа эта вовсе не для вас!

    Не ваши эти кубок и медали!

    О вас не думали – был выполнен заказ,

    А вы случайно около стояли.

    И в этом ваша главная беда –

    Добро и зло приемлете покорно.

    Вы пьете радость с привкусом стыда

    И с тонкой вонью жидкости позорной.

    Я не завидую – завидовать чему?!

    Что ты один по полю ходишь сломан?

    Да мне противно! Сердцу и уму

    Быть рыбами – бельдюгой с простипомой!

    Величье ваше – абсолютный миф.

    Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

    И, как пустой непрофильный актив,

    «Газпром» с бюджета в нищету отправит?

    И вот тогда вам люди не простят.

    Вы так футбол российский задолбали,

    Что вся Россия, абсолютно вся,

    За «Химки» будет души рвать в финале!»

    text

    text 20 Июл 2020 в 3:33 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрий Назарова

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1220

      777+ 11 минут назад

      Как хорошо, что я не за Спартак,
      Болеть за них сегодня как-то стремно!
      Что толку жилы рвать, кричать...
      Посмотришь на итоги - станет больно!

      Учитесь отвечать вы за себя!
      Своих вы косяков не замечали....
      Набрали Цорнов, Шурлей, прочих Тедесков,
      Украли деньги Федуна - теперь в печали!

      Кому в финале кубка побеждать...?
      Футбол непредсказуем - скоро все узнаем!
      Кому-то Кубок, кто-то в Лиге Чемпионов сможет поиграть,
      А вот Спартак сегодня - никакой, увы - мы все об этом знаем!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +297

      vla4839 16 минут назад

      Свинячий глашатай-скоморох разразился вонючей тирадой.На большее не способен ни как актёр на ТВ, в театре, ни как поэт.Бессовестный ... .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      NewLife 33 минуты назад

      Браво! Сразу бомжатским дерьмом завоняло в комментах. Что они еще могут, адепты голубой луны.

      3
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      Рейтинг: +1690

      Дедуктор 42 минуты назад

      Судейство, конечно, то ещё в РПЛ. В начале чемпионата бригаде интеллигента Кононова "подарили" лишний десяток очков. В конце чемпионата у бригады проходимца и прощелыги Тедески "отобрали" 5-6 очков.
      Назначьте Семина и он гарантированно "вырвет" у судей для "Спартака" очков штук несколько лишних. Самые подлые команды в плане захапать нахрапом лишние очки, это Зенит, Спартак и Локомотив. А вот, ЦСКА за каждое очечко надо чуть ли не в рукопашную с судьями сходиться. И то не всегда получается.

      -1
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      Рейтинг: +5083

      alp > Дедуктор 35 минут назад

      воу воу воу!! полехче, дедуктор!!! количество очков забранных судьями у Зенита в пользу того же ЦСКА зашкаливает за все возможные нормы.

      0
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      Рейтинг: +151

      Spirit_78 57 минут назад

      Хорошо, наверное, этому усатому троллю хрюкалось в 90-е. Не то, что сейчас - федун всё, что можно, продал и превратил команду в (не)крепкий середняк. Остаётся только вопить из подвала турнирной таблицы про заговор.

      1
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      Рейтинг: +3626

      Давид59 58 минут назад

      И с Пушкиным на дружеской ноге. Странно что здесь эта новость. Вроде сайт не для графоманов

      1
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      Рейтинг: +4463

      Борат 1 час назад

      Вчера усатый повар
      С горя набухался
      И ночью он в кровати
      Крепко обо***ся!!!

      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +1265

      lek! 1 час назад

      Не Зенит виноват , что все продается и покупается . То же самое можно сказать про спартак а 90-е . Игроки той команды , не раз говорили про договорные матчи . Рыба тухнет с головы , какое государство , такое все вокруг. Противно смотреть на наш футбол , хотя каждый год жмешь кулачки за наших ЛЧ и ЛЕ , а там с позором и треском сыпимся. Не хотел обидеть ни ту и ни другую команду , нужно признать у кого кошелек толще тот и выиграет, реалии сегодняшних дней.

      1
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      Рейтинг: +151

      Spirit_78 > lek! 56 минут назад

      Никому особо и не нужно, чтобы российский футбол развивался. Денежки отлично на нём моются как в Москве и Питере, так и в регионах. Агенты тоже всем довольны.

      0
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      Рейтинг: +6516

      paracetamol 1 час назад

      Придурковатые не только свини, но и свинопасы.

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      Рейтинг: +1175

      seth343 1 час назад

      Красавчик...

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