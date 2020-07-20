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  • «Победа эта вовсе не для вас! Не ваши эти кубок и медали!» Актер Назаров написал стихотворение о победе «Зенита» над «Спартаком»

«Победа эта вовсе не для вас! Не ваши эти кубок и медали!» Актер Назаров написал стихотворение о победе «Зенита» над «Спартаком»

20 июля 2020, 15:07
45

В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Болельщик москвичей, актер Дмитрий Назаров после этой победы написал стихотворение про петербургский клуб.

«Как хорошо, что я не за «Зенит».

Какое счастье, что не опорочен

И что кислотный нестерпимый стыд

Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас!

Не ваши эти кубок и медали!

О вас не думали – был выполнен заказ,

А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда –

Добро и зло приемлете покорно.

Вы пьете радость с привкусом стыда

И с тонкой вонью жидкости позорной.

Я не завидую – завидовать чему?!

Что ты один по полю ходишь сломан?

Да мне противно! Сердцу и уму

Быть рыбами – бельдюгой с простипомой!

Величье ваше – абсолютный миф.

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

И, как пустой непрофильный актив,

«Газпром» с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят.

Вы так футбол российский задолбали,

Что вся Россия, абсолютно вся,

За «Химки» будет души рвать в финале!»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрий Назарова
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1595247866
Придурковатые не только свини, но и свинопасы.
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NewLife
1595249912
Браво! Сразу бомжатским дерьмом завоняло в комментах. Что они еще могут, адепты голубой луны.
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vla4839
1595250917
Свинячий глашатай-скоморох разразился вонючей тирадой.На большее не способен ни как актёр на ТВ, в театре, ни как поэт.Бессовестный ... .
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777+
1595251250
Как хорошо, что я не за Спартак, Болеть за них сегодня как-то стремно! Что толку жилы рвать, кричать... Посмотришь на итоги - станет больно! Учитесь отвечать вы за себя! Своих вы косяков не замечали.... Набрали Цорнов, Шурлей, прочих Тедесков, Украли деньги Федуна - теперь в печали! Кому в финале кубка побеждать...? Футбол непредсказуем - скоро все узнаем! Кому-то Кубок, кто-то в Лиге Чемпионов сможет поиграть, А вот Спартак сегодня - никакой, увы - мы все об этом знаем!!!
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neveldomha
1595252424
Как хорошо, что ты не за футбол, Какое счастье, что его не знаешь. Спартаковское жалкое нытье Народ российский просто задолбало. Нет слов про имбицильную игру Команды, что как раньше налажала. Все виноваты, кроме игроков, Они же вроде как играли. Стыдись себя, и нечего тут ныть. Зенит твои проблемы не решит. Люби футбол и научись лажать, Чтоб через боль учиться побеждать. Я российский гражданин и буду болеть за Зенит всегда. И победа Зенита с разгромным счетом, только докажет, какое же вы жалкое злобное недоразумение.
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ААМ
1595255176
Пусть этот усатый бездарный говнюк посмотрит на место Зенита и его Спама в рейтинге УЕФА и очки Зенита и Спама в таблице КУЕФА. Пусть вспомнит, что Зенит единственный клуб России, который выигрывал не только Кубок УЕФА, но и Суперкубок. А у Спама за 50 лет участия в Еврокубках, кроме "кубка" Дель соль - ничего. И пусть по этому поводу сочинит очередные бездарные вирши.
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Ганнибал Лектор
1595255554
Похоже, что еще у одного мясного крыша поехала
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Ilya26
1595256897
Вообще бомжам надо сказать отдельное спасибо, как они на себя весь праведный гнев и помои с радостью принимают. Это все отражение того, что в стране происходит. Мразь особо приближенная, делает, что хочет, хочет дырявого клептомана в нац герои произвести - нате пожалуйста, хочет показательно народу по губам провести, покупаем в кризис Халка с витселем, а ничтожным маргинала в подарок откат-арену отгрохать, пусть дегенератам развлечение будет и т.п. и бомжам уже никогда не отмыться от этого, но НАТО они и бомжи - зловонные твари!
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fhnv
1595258363
сам свинья и стихи свинские....Горе неудачник
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Toomans
1595263148
Дебил, что сказать. Еще и дурак. Дебил и дурак.
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