«Победа эта вовсе не для вас! Не ваши эти кубок и медали!» Актер Назаров написал стихотворение о победе «Зенита» над «Спартаком»

В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Болельщик москвичей, актер Дмитрий Назаров после этой победы написал стихотворение про петербургский клуб.
«Как хорошо, что я не за «Зенит».
Какое счастье, что не опорочен
И что кислотный нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.
Победа эта вовсе не для вас!
Не ваши эти кубок и медали!
О вас не думали – был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.
И в этом ваша главная беда –
Добро и зло приемлете покорно.
Вы пьете радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.
Я не завидую – завидовать чему?!
Что ты один по полю ходишь сломан?
Да мне противно! Сердцу и уму
Быть рыбами – бельдюгой с простипомой!
Величье ваше – абсолютный миф.
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
И, как пустой непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета в нищету отправит?
И вот тогда вам люди не простят.
Вы так футбол российский задолбали,
Что вся Россия, абсолютно вся,
За «Химки» будет души рвать в финале!»