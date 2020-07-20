Медведев – Федуну: «Дутый чемпион? Посмотри на табло, дурашка!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который назвал петербургскую команду «дутым чемпионом».

«Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство – это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!». «Спартак» отстал от «Зенита» вроде больше, чем на 30 очков, три раза проиграл... О чем здесь говорить?» – сказал Медведев.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В активе команды 69 очков в 29 турах.

«Спартак» идет на девятом месте с 36 баллами.

В воскресенье «Зенит» выбил «Спартак» из Кубка России.

Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе»