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  • Медведев – Федуну: «Дутый чемпион? Посмотри на табло, дурашка!»

Медведев – Федуну: «Дутый чемпион? Посмотри на табло, дурашка!»

20 июля 2020, 11:11
77

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который назвал петербургскую команду «дутым чемпионом».

«Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство – это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!». «Спартак» отстал от «Зенита» вроде больше, чем на 30 очков, три раза проиграл... О чем здесь говорить?» – сказал Медведев.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В активе команды 69 очков в 29 турах.
  • «Спартак» идет на девятом месте с 36 баллами.
  • В воскресенье «Зенит» выбил «Спартак» из Кубка России.

Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (77)
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ivany4
1595233973
Не видеть очевидное могут только в газпроме и северной окраине.
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Skull_Boy
1595234036
И правда о чем тут говорить, если играть за гос. бабло со своими судьями, как не дерьби Москвы так судья из Питера и с подставными командами для копилки очков, и только полный осел будет хаить в этом случае о победах, а тут еще Дума решает оставить Оренбург в элите, да сказать нечего
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paracetamol
1595234402
Федун, посмотри на себя. Купить за 18 лямов некого Тиля и держать его на лавке? Вот это стратегия. А Малколм, купленный за 40 лямов, всю твою защиту намотал и голевой победный пас отдал.
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Lesha VV
1595236177
Скажу так : Зенит тянут за уши уже давно . Было 2 фола в штрафной с участием Соболева и Аиртона . Судья не прибегнул к помощи ВАР , т.к понимал , что это чистые нарушения за которые ставят пенальти. И это цветочки . Судейский корпус всецело за Зенит. Газпром рулит . Никто даже на матч тв не ругает Зенит. Как только сине-бело-голубые играют в лиге чемпионов , встречаются трудности...
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фксм85
1595237207
Какие же вы мрази, газпромовский ублюдки. Мне стыдно, что в нашей стране убивают футбол эти проплаченные проститутки
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Олег1204
1595238309
Яб на месте болельщиков бомжеклуба молчал в тряпочку, такого мерзкого розыгрыша чемпионата я давно не видел. Судьи тащили зенит, были благосклонны к локомотиву, и мочили ЦСКА в первой части сезона, Спартак во второй, Ростов весь чемпионат. Так желаю вам продуть с треском в лиги чемпионов и я знаю, вы не подкачаете.
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Viper for CSKA
1595240386
Главная проблема в том, что ЛЧ - не Лига дутых чемпионов, поэтому там мы и увидим, чего Зенит стоит, и каким чемпионом он является. В этом сезоне было откровенно жалкое зрелище.
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AleSan4es
1595242754
Смотрите в коментариях все против зенита, уже все говорят о том что судьи тащат зенит, посмотрите и спартак и ЦСКА и Динамо и даже локо и ростов и многие другие фанаты клубов, ладно бы спаратак один был, а тут уже все. И что это тоже дело одногр матча? Нет! Это потому что тащат зенит
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zabvo9406
1595243506
Ладно там Москву все обсирают типа хамы и т.д., но когда представители КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ высказываются в комментариях на уровне БЫДЛА, как и их ген.дирехтор медведев, задаешься вопросом - а судьи кто???? или и вы учите нас как правильно и как не правильно вести себя в обществе????? Промолчали бы за умных сошли бы!!!!
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Валерий1965
1595245958
Зенит был явно сильнее и победил абсолютно заслуженно! А вар, и тащат судьи... Вы почему забыли про отмененные голы Зенита в те моменты игры когда Зенит проигрывал?
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