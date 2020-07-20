France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году

Церемонии награждения «Золотой мяч» в 2020 году не состоится.

Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.

Таким образом, «Золотой мяч» не будет вручен впервые за всю историю существования награды.