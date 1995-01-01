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    France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году

    Церемонии награждения «Золотой мяч» в 2020 году не состоится.

    Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.

    Таким образом, «Золотой мяч» не будет вручен впервые за всю историю существования награды.

    • Лионель Месси – действующий обладатель приза.
    • Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей». Их у него шесть.

    Источник: France Football

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +15723

      bset 40 минут назад

      Можно вручить "Голубой мяч" игрокам Зенита за лучшее празднование победы в чемпионате.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      alarm_иг 50 минут назад

      Пусть мячик гаспром дзюпе купит. Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      Play 54 минуты назад

      Ну а почему нет? Сезон то доигрывается. Прерван он в тех странах, где особых претендентов на ЗМ (за исключением Мбапе, но он в ЛЧ ещё может себя проявить) и не было. Дали бы вон Садио Мане, парень и заслужил и в условиях тренда "блэк лайвс мэттер" будет как раз в тему.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9036

      Skull_Boy 56 минут назад

      Правильно, потому что лучшего нет, а все посредственно

      1
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