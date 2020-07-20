Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году

20 июля 2020, 15:29
9

Церемонии награждения «Золотой мяч» в 2020 году не состоится.

Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.

Таким образом, «Золотой мяч» не будет вручен впервые за всю историю существования награды.

  • Лионель Месси – действующий обладатель приза.
  • Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей». Их у него шесть.

Источник: France Football
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1595248542
Правильно, потому что лучшего нет, а все посредственно
Ответить
Play
1595248689
Ну а почему нет? Сезон то доигрывается. Прерван он в тех странах, где особых претендентов на ЗМ (за исключением Мбапе, но он в ЛЧ ещё может себя проявить) и не было. Дали бы вон Садио Мане, парень и заслужил и в условиях тренда "блэк лайвс мэттер" будет как раз в тему.
Ответить
absent32
1595252227
бред. все кто хотел свои матчи отыграли, и плюс новый сезон начнется. на мой взгляд награду тупо украли у Роберта Левандовски. поляк заслужил
Ответить
Benifacto
1595252744
моглиб и перенести на осень...у Левандовски забрали мяч....
Ответить
моэм
1595261197
Мяч же от французского издания , а у них футбол отменён с апреля...вот они и решили , что и другим нехрен …. КОЗ-ЛЫ...извините , ПЕТУХИ.
Ответить
Garrincha58
1595261685
ну да Левандовского прокатили из за француженок
Ответить
БарселонаНавсегда
1595267723
Что за бред????
Ответить
zigbert
1595338804
Причина объективная.
Ответить
Главные новости
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
9
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
16:45
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Фото«Аякс» купил футболиста сборной Украины
15:21
1
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+