France Football не будет вручать «Золотой мяч» в этом году

Можно вручить "Голубой мяч" игрокам Зенита за лучшее празднование победы в чемпионате.
Церемонии награждения «Золотой мяч» в 2020 году не состоится.
Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.
Таким образом, «Золотой мяч» не будет вручен впервые за всю историю существования награды.
- Лионель Месси – действующий обладатель приза.
- Аргентинец – рекордсмен по числу завоеванных «Золотых мячей». Их у него шесть.