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  • Гендиректор «Сочи» – об отмене двух матчей из-за коронавируса: «Остались в РПЛ, поэтому не стали рисковать»

Гендиректор «Сочи» – об отмене двух матчей из-за коронавируса: «Остались в РПЛ, поэтому не стали рисковать»

20 июля 2020, 19:19
4

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему клуб решил отказаться от проведения матчей 29-го и 30-го туров РПЛ.

«Мы могли претендовать (на шестое место), но здоровье игроков стоит на первом месте. Мы понимаем, что остались в Премьер-лиге, поэтому не стали рисковать. Вторую часть чемпионата «Сочи» провел хорошо, результат хороший. Мы движемся в правильном направлении и наши победы и регалии еще впереди», – сказал Рубашко.

  • Были отменены матчи против «Тамбова» и «Крыльев Советов».
  • Сейчас «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но может опуститься на 14-е.
  • В клубе девять инфицированных COVID-19, в том числе футболисты.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов Тамбов
Комментарии (4)
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vsespartak01
1595263301
да уж!а мож и правильное решение для спасения команды на будущее,не портя игроков !вот и спартак так играет,что бы основательно подготовиться к следующему сезону!как говорится все пропью,а шляпу оставлю!шутка!
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моэм
1595265342
Безгранична не только глупость … но и подлость и цинизм...вот это и есть настоящее имя фк Сочи.
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Axe111
1595281766
Помойный клубик,пустота,сброд го***
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Oldtrafford83
1595308118
Конченые!!!
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