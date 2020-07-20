Гендиректор «Сочи» – об отмене двух матчей из-за коронавируса: «Остались в РПЛ, поэтому не стали рисковать»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему клуб решил отказаться от проведения матчей 29-го и 30-го туров РПЛ.
«Мы могли претендовать (на шестое место), но здоровье игроков стоит на первом месте. Мы понимаем, что остались в Премьер-лиге, поэтому не стали рисковать. Вторую часть чемпионата «Сочи» провел хорошо, результат хороший. Мы движемся в правильном направлении и наши победы и регалии еще впереди», – сказал Рубашко.
- Были отменены матчи против «Тамбова» и «Крыльев Советов».
- Сейчас «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но может опуститься на 14-е.
- В клубе девять инфицированных COVID-19, в том числе футболисты.
Источник: «Р-Спорт»