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    Гендиректор «Сочи» – об отмене двух матчей из-за коронавируса: «Остались в РПЛ, поэтому не стали рисковать»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему клуб решил отказаться от проведения матчей 29-го и 30-го туров РПЛ.

    «Мы могли претендовать (на шестое место), но здоровье игроков стоит на первом месте. Мы понимаем, что остались в Премьер-лиге, поэтому не стали рисковать. Вторую часть чемпионата «Сочи» провел хорошо, результат хороший. Мы движемся в правильном направлении и наши победы и регалии еще впереди», – сказал Рубашко.

    • Были отменены матчи против «Тамбова» и «Крыльев Советов».
    • Сейчас «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но может опуститься на 14-е.
    • В клубе девять инфицированных COVID-19, в том числе футболисты.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +764

      моэм 37 минут назад

      Безгранична не только глупость … но и подлость и цинизм...вот это и есть настоящее имя фк Сочи.

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      Рейтинг: +15747

      bset 43 минуты назад

      Красавцы. Потом, когда скандал вокруг матча с Ростовом уляжется, будут говорить, мол, "мы сами пострадали, два поражения у нас". Хитрый ход. Сразу видно, что газпромовские стратеги подсказали.

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      Рейтинг: +1251

      vsespartak01 1 час назад

      да уж!а мож и правильное решение для спасения команды на будущее,не портя игроков !вот и спартак так играет,что бы основательно подготовиться к следующему сезону!как говорится все пропью,а шляпу оставлю!шутка!

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      Рейтинг: +4408

      alarm > vsespartak01 1 час назад

      кстати, напоминаю, что всей стране очень стыдно за спартак)

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