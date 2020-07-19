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  • Председатель совета директоров «Локо»: «При Николиче у нас ни одного поражения. Выводы можно сделать»

Председатель совета директоров «Локо»: «При Николиче у нас ни одного поражения. Выводы можно сделать»

19 июля 2020, 23:31
15

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил результаты команды после назначения Марко Николича главным тренером.

«Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу.

Что касается Никлича, вы сами всe видели. Семь матчей и ни одного поражения. Выводы можно сделать.

Задачи в группе Лиги чемпионов? Я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников данного процесса», – прокомментировал Мещеряков.

  • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после отставки Юрия Семина.
  • Клуб гарантировал себе второе место по итогам сезона РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (15)
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armen10
1595191990
7 матчей, 4 ничьи с командами из нижней части таблицы, просто браво! Достижение года!!!
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absent32
1595192513
посмотрим господин Мещеряков что будет осенью и весной, посмотрим. а вывод этого лета понятен и ясен, если бы не осечки Краснодара, то не видать нам было бы серебра, и армейцы еще поджимали бы на финише. а так благодаря конкурентам у Локо есть второе место, а не из за Николича с не совсем внятной игрой!!!
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dima27101979
1595192677
С багажем Палыча Ехали пока ... Игра не впечатляет в последних турах..
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житель СПб
1595197522
Ну какие выводы?! Действительно, 4 ничьи с командами из нижней части таблицы... Большое везение у команды - что плохо сыграл Краснодар, а так точно были бы на 3-й позиции... Пока ничего самостоятельного тренер не проявил. Сохраняется стиль команды полностью...
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balam
1595217614
странная оценка.бредит болезный
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vladimir-7
1595222839
Мещеряков, опусти фужер, тебе достаточно. Поблагодари Ю.П. Семина.
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sergan113
1595224666
Какие на фиг выводы! Игра никакая, спасибо Палычу за багаж. Треть команды нужно менять, а с ними контракты продлевают.
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Январь 59
1595226226
Выводы сделаем тогда ,когда начнутся игры в ЛЧ. Там не будет никакого административного ресурса. Там не помогут ни судьи ни звоночки из московских кабинетов.Вот там и будет реальная оценка.
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CSKA471
1595238828
Да ты игру Локо видел???на это без слез не посмотришь
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Антибиотик
1595264099
Хорошо заслуги Семина на себе мерять! А помочь Палычу так и не захотел. А ведь всего пару игроков подкупить нужно было.
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