Председатель совета директоров «Локо»: «При Николиче у нас ни одного поражения. Выводы можно сделать»

С багажем Палыча Ехали пока ... Игра не впечатляет в последних турах..
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил результаты команды после назначения Марко Николича главным тренером.
«Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу.
Что касается Никлича, вы сами всe видели. Семь матчей и ни одного поражения. Выводы можно сделать.
Задачи в группе Лиги чемпионов? Я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников данного процесса», – прокомментировал Мещеряков.
- Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после отставки Юрия Семина.
- Клуб гарантировал себе второе место по итогам сезона РПЛ.