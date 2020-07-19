Председатель совета директоров «Локо»: «При Николиче у нас ни одного поражения. Выводы можно сделать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил результаты команды после назначения Марко Николича главным тренером.

«Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу.

Что касается Никлича, вы сами всe видели. Семь матчей и ни одного поражения. Выводы можно сделать.

Задачи в группе Лиги чемпионов? Я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников данного процесса», – прокомментировал Мещеряков.