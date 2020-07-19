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    Председатель совета директоров «Локо»: «При Николиче у нас ни одного поражения. Выводы можно сделать»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил результаты команды после назначения Марко Николича главным тренером.

    «Думаю, у игроков команды сейчас отличные эмоции от того, что они хорошо сделали свою работу, выполнили задачу.

    Что касается Никлича, вы сами всe видели. Семь матчей и ни одного поражения. Выводы можно сделать.

    Задачи в группе Лиги чемпионов? Я задачи не ставлю, их ставит совет директоров. Но, конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд выходим в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников данного процесса», – прокомментировал Мещеряков.

    • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после отставки Юрия Семина.
    • Клуб гарантировал себе второе место по итогам сезона РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2020 23:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      dima27101979 18 минут назад

      С багажем Палыча Ехали пока ... Игра не впечатляет в последних турах..

      1
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      Рейтинг: +2359

      absent32 21 минуту назад

      посмотрим господин Мещеряков что будет осенью и весной, посмотрим. а вывод этого лета понятен и ясен, если бы не осечки Краснодара, то не видать нам было бы серебра, и армейцы еще поджимали бы на финише. а так благодаря конкурентам у Локо есть второе место, а не из за Николича с не совсем внятной игрой!!!

      0
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      Рейтинг: +110

      armen10 30 минут назад

      7 матчей, 4 ничьи с командами из нижней части таблицы, просто браво! Достижение года!!!

      2
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      Рейтинг: +15683

      bset 37 минут назад

      А то он много чего своего привнести успел. На дальней дистанции посмотрим.

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