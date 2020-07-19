Жирков, Дзюба, Азмун выйдут в старте «Зенита» против «Спартака»; Бакаев, Соболев, Ларссон – в основе у москвичей

Стали известны составы на матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Жирков, Кузяев, Азмун, Дзюба, Малком

Запасные: Васютин, Одоевский, Смольников, Осорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Дриусси, Ригони.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге, которая начнется в 18:30 по Москве.