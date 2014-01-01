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    Жирков, Дзюба, Азмун выйдут в старте «Зенита» против «Спартака»; Бакаев, Соболев, Ларссон – в основе у москвичей

    Стали известны составы на матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Жирков, Кузяев, Азмун, Дзюба, Малком

    Запасные: Васютин, Одоевский, Смольников, Осорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Дриусси, Ригони.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге, которая начнется в 18:30 по Москве.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1896

      baden69 27 минут назад

      Командам - удачи, судьям - без ошибок, а болелам - поддерживайте своих, не оскорбляйте аппонентов и соперника.
      Всем - красивой игры и пусть победит сильнейший!!!

      5
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      Рейтинг: +1316

      волчарик 35 минут назад

      Что то подсказывает Кузяев забьет.

      0
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      Рейтинг: +108

      Зентролль 36 минут назад

      Если поглядеть на составы, то шансы примерно равны...

      1
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      Рейтинг: +1316

      волчарик 42 минуты назад

      Надеюсь пример Урала исключит расслабленность.Всем интересного просмотра.

      2
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      Рейтинг: +34

      Спартак гуно знают все 44 минуты назад

      Ну что, мысные, куй во рту чувствуйте?
      =)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1788

      neim > Спартак гуно знают все 23 минуты назад

      А ты чего отвязный такой ? Али окуел маленько, на фоне алармоборатов ?

      1
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      Рейтинг: +1171

      vsespartak01 > Спартак гуно знают все 7 минут назад

      вынь его изо рта!непонятно че блеешь пенек?

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Иван Петров 1986 > Спартак гуно знают все 44 секунды назад

      Эта тема у бомжей весьма актуальна. Особенно у зюбы.

      0
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      Рейтинг: +2765

      алдан2014 44 минуты назад

      Маслов скраю..опять проходной двор будет.Неужели Рассказов хуже

      2
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      Рейтинг: +2876

      "supermax" > алдан2014 34 минуты назад

      этот момент вообще не понятен....рассказов хорошо играл последние матчи и вдруг в запасе второй раз подряд

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