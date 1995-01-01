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    Медведев опроверг информацию, что «Зенит» заказал значки победителей Кубка России-2019/20

    В «Зените» назвали недостоверной информацию о заказе партии значков победителей Кубка России сезона-2019/20. Ее ранее сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    «Иду сейчас по Адмиралейскому проспекту и вижу на веранде одного заведения генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Смотрит «Урал»«Химки» в телефоне.

    Я не удержался и спрашиваю: «А правда, что вы значки к победе в Кубке сделали?». Он говорит: «Это фейк», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

    • В 18:30 по Москве «Зенит» начнет полуфинал Кубка России против «Спартака».
    • «Спартак» назвал матч битвой.
    • В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» играли дважды – минимальные победы зенитовцев.

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4014

      Hektor 84 59 секунд назад

      Журавель то еще трепло!!! Медведеву же больше негде посмотреть урал- химки, еще и по телефону)))) я его спросил и он мне ответил! Хуже бреда я не видел! Та и если даже и так получилось бы. Он что ему ответил бы? да кубок наш, судья в кармане, значки готовы!!! Похоже на заказуху от желтушного журналистишки.

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      Рейтинг: +2851

      "supermax" 1 минуту назад

      интересно, а кто-то бы признался будь это правдой? ведь тогда будет похоже что кубок заранее разыгран

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