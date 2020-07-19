Медведев опроверг информацию, что «Зенит» заказал значки победителей Кубка России-2019/20

В «Зените» назвали недостоверной информацию о заказе партии значков победителей Кубка России сезона-2019/20. Ее ранее сообщил телеграм-канал «Мутко против».
«Иду сейчас по Адмиралейскому проспекту и вижу на веранде одного заведения генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Смотрит «Урал» – «Химки» в телефоне.
Я не удержался и спрашиваю: «А правда, что вы значки к победе в Кубке сделали?». Он говорит: «Это фейк», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.
- В 18:30 по Москве «Зенит» начнет полуфинал Кубка России против «Спартака».
- «Спартак» назвал матч битвой.
- В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» играли дважды – минимальные победы зенитовцев.
Источник: твиттер Тимура Журавеля