Медведев опроверг информацию, что «Зенит» заказал значки победителей Кубка России-2019/20

В «Зените» назвали недостоверной информацию о заказе партии значков победителей Кубка России сезона-2019/20. Ее ранее сообщил телеграм-канал «Мутко против».

«Иду сейчас по Адмиралейскому проспекту и вижу на веранде одного заведения генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Смотрит «Урал» – «Химки» в телефоне.

Я не удержался и спрашиваю: «А правда, что вы значки к победе в Кубке сделали?». Он говорит: «Это фейк», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.