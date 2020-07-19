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  • Медведев опроверг информацию, что «Зенит» заказал значки победителей Кубка России-2019/20

Медведев опроверг информацию, что «Зенит» заказал значки победителей Кубка России-2019/20

19 июля 2020, 15:09
8

В «Зените» назвали недостоверной информацию о заказе партии значков победителей Кубка России сезона-2019/20. Ее ранее сообщил телеграм-канал «Мутко против».

«Иду сейчас по Адмиралейскому проспекту и вижу на веранде одного заведения генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Смотрит «Урал»«Химки» в телефоне.

Я не удержался и спрашиваю: «А правда, что вы значки к победе в Кубке сделали?». Он говорит: «Это фейк», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

  • В 18:30 по Москве «Зенит» начнет полуфинал Кубка России против «Спартака».
  • «Спартак» назвал матч битвой.
  • В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» играли дважды – минимальные победы зенитовцев.

Источник: твиттер Тимура Журавеля
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (8)
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"supermax"
1595161340
интересно, а кто-то бы признался будь это правдой? ведь тогда будет похоже что кубок заранее разыгран
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Hektor 84
1595161387
Журавель то еще трепло!!! Медведеву же больше негде посмотреть урал- химки, еще и по телефону)))) я его спросил и он мне ответил! Хуже бреда я не видел! Та и если даже и так получилось бы. Он что ему ответил бы? да кубок наш, судья в кармане, значки готовы!!! Похоже на заказуху от желтушного журналистишки.
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3a zenit
1595162275
ага случайно так встретил,дурачкам прокатит.
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Axe111
1595162980
Позорище
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derrik2000
1595163063
Я понял: это Миша Боярский за деньги своего сынка - депутата Дурьдумки - заказал! ))))))))))))))))))))
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BRO_football
1595164282
Такие наивные. Как будто Медведев просто так возьмёт, да признается, будь это правдой.
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Garrincha58
1595166537
зачем значки Зениту если они не собираются в финал и зачем им этот кубок пусть Спартак бодается с Химиками они им точно пятаки начистят
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PAREVG.
1595168478
Медведев на улице, по телефону смотрит футбол... Он что, реально бомж, больше посмотреть негде и не на чем? у него машины нет? или офиса???? А затем, просто взял и первому встречному, признался, что победитель кубка назначен, значки заказаны, премии выписаны, и все это посреди улицы... ЧУШЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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