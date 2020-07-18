Гендиректор «Химок» – о переговорах со «Спартаком»: «Такого варианта нет. Это невозможно»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов исключил вариант сотрудничества со «Спартаком» в обмен на финансовую помощь для выхода в РПЛ.
– Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал...
– Пишут, что «Спартак» хочет вас проспонсировать с целью дальнейшего сотрудничества.
– Нет, нет. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется.
– А с другими клубами?
– Тоже нет.
– Тогда какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу?
– Вероятность большая. В понедельник все объявят.
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