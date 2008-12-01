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    Гендиректор «Химок» – о переговорах со «Спартаком»: «Такого варианта нет. Это невозможно»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов исключил вариант сотрудничества со «Спартаком» в обмен на финансовую помощь для выхода в РПЛ.

    – Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал...

    – Пишут, что «Спартак» хочет вас проспонсировать с целью дальнейшего сотрудничества.

    – Нет, нет. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется.

    – А с другими клубами?

    – Тоже нет.

    – Тогда какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу?

    – Вероятность большая. В понедельник все объявят.

    Генич: «Химки» и лига знают, что клуб никуда не выйдет. Решение принято. Юран прекрасно это знает; его слова про подготовку к РПЛ – вбросы»

    Представитель Федуна: «Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу финансовой помощи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1710

      Genz 8 минут назад

      Газпром на замену Оренбургу может Химки деньги дать,
      Если в финале Химки обыграют зенит

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      Рейтинг: +287

      alarm_иг 15 минут назад

      Это синит. Химки на замену оренбургу.

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