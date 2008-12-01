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    Представитель Федуна: «Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу финансовой помощи»

    Антон Фетисов, представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна, отрицает наличие переговоров с «Химками» по вопросу финансирования клуба.

    «Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака», – заявил Фетисов.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» может финансово помочь «Химкам» выйти в РПЛ.
    • Подмосковная команда финишировала в ФНЛ на втором месте и получила путевку в высший дивизион, но может от нее отказаться, если не найдет инвесторов.

    Генич: «Химки» и лига знают, что клуб никуда не выйдет. Решение принято. Юран прекрасно это знает; его слова про подготовку к РПЛ – вбросы»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20825

      пьяныйхоровод 8 минут назад

      Федун всё свободное баблище вложил в бригаду Иванова в полуфинале КР . Не до Хымок яму щас .

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      Рейтинг: +286

      alarm_иг 59 минут назад

      Так и ежу понятно, что это синит. Химки на замену оренбургу. А бомжи то раскукарекались. Гыгы

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