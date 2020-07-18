Представитель Федуна: «Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу финансовой помощи»

Антон Фетисов, представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна, отрицает наличие переговоров с «Химками» по вопросу финансирования клуба.

«Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака», – заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может финансово помочь «Химкам» выйти в РПЛ.

Подмосковная команда финишировала в ФНЛ на втором месте и получила путевку в высший дивизион, но может от нее отказаться, если не найдет инвесторов.

Генич: «Химки» и лига знают, что клуб никуда не выйдет. Решение принято. Юран прекрасно это знает; его слова про подготовку к РПЛ – вбросы»