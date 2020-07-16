Лаксальт готов перейти в «Локомотив»

Ариэль Красовски, агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, заявил, что его клиент не против оказаться в «Локомотиве».

«Вчера мы впервые поговорили об этом с «Миланом», спросив, на каких условиях клуб готов отпустить Лаксальта. Если стороны договорятся, Диего без проблем будет играть в России», – сказал агент.