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Лаксальт готов перейти в «Локомотив»

16 июля 2020, 19:45
13

Ариэль Красовски, агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, заявил, что его клиент не против оказаться в «Локомотиве».

«Вчера мы впервые поговорили об этом с «Миланом», спросив, на каких условиях клуб готов отпустить Лаксальта. Если стороны договорятся, Диего без проблем будет играть в России», – сказал агент.

  • Ранее сообщалось, что «Локо» предложил за уругвайца 7 миллионов евро, а «Милан» хочет не менее 10.
  • В текущем сезоне 27-летний Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 22 матчах и отдал одну результативную передачу.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Локомотив Лаксальт Диего
Комментарии (13)
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ZENIT84,
1594918451
думаю в рпл не затеряется)))
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Черкизовский Кот
1594918579
Статистика Ласкальта в этом сезоне: 18 игр (3 полных), 0 голов, 1 голевая. Хватит пробивать дно, кикНадЗе!!!
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TERMIK2142
1594920093
Опа скамеечника урвать решили. Откатики видимо хорошие намечаются. #КинкадзеУХОДИ!
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paracetamol
1594920183
Разоряют РЖД. Цены на билеты вырастут, точно!
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PAREVG.
1594920797
Ласкальт, Бадель, еще юги... Грызун, ты про лимит слышал??? Сначала надо продать кого нибудь, потом только покупать.
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кран
1594921391
Неплохой игрок...
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САДЫЧОК
1594923956
Отличный игрок-он себя показал на чемпионате Мира..Это тебе , не Дзюба бревно !
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vurmouhunfaits
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isakkobelini
1594966579
ну такое
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Too Much
1594986130
УКИК
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