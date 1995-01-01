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    Лаксальт готов перейти в «Локомотив»

    Ариэль Красовски, агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, заявил, что его клиент не против оказаться в «Локомотиве».

    «Вчера мы впервые поговорили об этом с «Миланом», спросив, на каких условиях клуб готов отпустить Лаксальта. Если стороны договорятся, Диего без проблем будет играть в России», – сказал агент.

    • Ранее сообщалось, что «Локо» предложил за уругвайца 7 миллионов евро, а «Милан» хочет не менее 10.
    • В текущем сезоне 27-летний Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 22 матчах и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2911

      Черкизовский Кот 13 минут назад

      Статистика Ласкальта в этом сезоне: 18 игр (3 полных), 0 голов, 1 голевая. Хватит пробивать дно, кикНадЗе!!!

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      Рейтинг: +912

      ZENIT84, 15 минут назад

      думаю в рпл не затеряется)))

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