Лаксальт готов перейти в «Локомотив»

Ариэль Красовски, агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, заявил, что его клиент не против оказаться в «Локомотиве».
«Вчера мы впервые поговорили об этом с «Миланом», спросив, на каких условиях клуб готов отпустить Лаксальта. Если стороны договорятся, Диего без проблем будет играть в России», – сказал агент.
- Ранее сообщалось, что «Локо» предложил за уругвайца 7 миллионов евро, а «Милан» хочет не менее 10.
- В текущем сезоне 27-летний Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 22 матчах и отдал одну результативную передачу.
Источник: Calciomercato