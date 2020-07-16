Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

Стало известно, кто рассудит полуфиналы Кубка России.

Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Спартаком» назначен ростовчанин Сергей Иванов.

Как пишет Спорт-Экспресс», кроме Иванова РФС рассматривал на эту игру пять кандидатов: Сергея Карасева, Алексея Еськова, Алексея Матюнина, Владимира Москалева и Михаила Вилкова. Изначально предполагалось, что главным арбитром встречи выберут Карасева или Еськова.

В другой паре встретятся «Урал» и «Химки». Главным рефери этого матча станет Сергей Лапочкин.

Обе встречи состоятся 19 июля. Игра в Екатеринбурге начнется в 13:00 по московскому времени, в Санкт-Петербурге – в 18:30 по московскому времени.

Финал Кубка России запланирован на 25 июля на «Екатеринбург Арене».