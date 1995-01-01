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    Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

    Стало известно, кто рассудит полуфиналы Кубка России.

    Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Спартаком» назначен ростовчанин Сергей Иванов.

    Как пишет Спорт-Экспресс», кроме Иванова РФС рассматривал на эту игру пять кандидатов: Сергея Карасева, Алексея Еськова, Алексея Матюнина, Владимира Москалева и Михаила Вилкова. Изначально предполагалось, что главным арбитром встречи выберут Карасева или Еськова.

    В другой паре встретятся «Урал» и «Химки». Главным рефери этого матча станет Сергей Лапочкин.

    Обе встречи состоятся 19 июля. Игра в Екатеринбурге начнется в 13:00 по московскому времени, в Санкт-Петербурге – в 18:30 по московскому времени.

    Финал Кубка России запланирован на 25 июля на «Екатеринбург Арене».

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +7992

      BRO_football 5 минут назад

      Последний матч Сочи - Спартак Иванов хорошо отсудил)))) Удачи, свинкам)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4425

      Борат 28 минут назад

      Федун рыла наплакал чтобы вилкова не было ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Это один из худших вариантов. Просто ужасный вариант, я бы сказал.
      Он вообще не арбитр.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Да они достали уже. Он нас в кубке каждый матч судить будет теперь? Этот чудоид уже достал за три года. Всё понятно , короче.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5078

      ivany4 1 час назад

      Оба клуба не бедствуют.
      В сложившейся ситуации, надо было приглашать судью из-за бугра.
      А на линии поставить наших "ФИФАшных судей". Вот бы и посмотрели, кто как знает правила.
      А теперь кого не поставь на матч, однозначно "враг народа".
      ЗЫ. Теперь самое важное, кто сядет за ВАР???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      alarm_иг > ivany4 1 час назад

      Или вилков или безбородов. Больше судей то и нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alarm_иг 1 час назад

      Какая разница кто будет судить? Все судьи на иждивении у газпрома. Карточки Газпромбанка на руки и все дела. И чемоданов заносить не надо, что бы не палиться. Гыгы

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Евгений Агеев > alarm_иг 1 час назад

      Ну да) просто премия пришла на карту))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      alarm_иг > Евгений Агеев 1 час назад

      А синитовские всё по старинке про чемоданы твердят. Пещерные люди.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1694

      river31 1 час назад

      Будем посмотреть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4382

      Alekxei Z. 1 час назад

      По-мне так лучше Безбородов , чем эта мерзость.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1163

      NewLife > Alekxei Z. 1 час назад

      Процитирую Сталина: оба хуже !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20823

      пьяныйхоровод > NewLife 3 минуты назад

      Пора "Кафелю" диплом арбитра получать . Ну или Ефремчику .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4164

      alarm 1 час назад

      сколько чемоданов федун занёс, чтобы назначили их ручного судью? а? позор!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1163

      NewLife > alarm 1 час назад

      Ты сколько насчитал ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Евгений Агеев > alarm 1 час назад

      Откуда ты свалился?

      2
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      Рейтинг: +3433

      морозз 1 час назад

      Миллер поставил всё таки своего бомжа и хитро улыбнулся...Карасёв слишком неподкупен и к нему подход будет строить огромных денег, Иванов свой и ничего не стоит и так сидит у кормушки Газпрома! Дюков в своём репертуаре чёрной летучей мыши, помните из мультика про Скруджа...я здесь и не здесь, я везде и негде, я ужас летящий на крыльях ночи!

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