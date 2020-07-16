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Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

16 июля 2020, 17:47
60

Стало известно, кто рассудит полуфиналы Кубка России.

Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Спартаком» назначен ростовчанин Сергей Иванов.

Как пишет Спорт-Экспресс», кроме Иванова РФС рассматривал на эту игру пять кандидатов: Сергея Карасева, Алексея Еськова, Алексея Матюнина, Владимира Москалева и Михаила Вилкова. Изначально предполагалось, что главным арбитром встречи выберут Карасева или Еськова.

В другой паре встретятся «Урал» и «Химки». Главным рефери этого матча станет Сергей Лапочкин.

Обе встречи состоятся 19 июля. Игра в Екатеринбурге начнется в 13:00 по московскому времени, в Санкт-Петербурге – в 18:30 по московскому времени.

Финал Кубка России запланирован на 25 июля на «Екатеринбург Арене».

Источник: Телеграм-канал РФС
Россия. Кубок Спартак Зенит Урал Химки Лапочкин Сергей Карасев Сергей Еськов Алексей Вилков Михаил Матюнин Алексей Иванов Cергей Москалев Владимир
Комментарии (60)
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_Marqella_
1594911823
Ну всё, Федун в ладоши хлопает....
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морозз
1594912196
Миллер поставил всё таки своего бомжа и хитро улыбнулся...Карасёв слишком неподкупен и к нему подход будет строить огромных денег, Иванов свой и ничего не стоит и так сидит у кормушки Газпрома! Дюков в своём репертуаре чёрной летучей мыши, помните из мультика про Скруджа...я здесь и не здесь, я везде и негде, я ужас летящий на крыльях ночи!
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ivany4
1594914326
Оба клуба не бедствуют. В сложившейся ситуации, надо было приглашать судью из-за бугра. А на линии поставить наших "ФИФАшных судей". Вот бы и посмотрели, кто как знает правила. А теперь кого не поставь на матч, однозначно "враг народа". ЗЫ. Теперь самое важное, кто сядет за ВАР???
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СвинкаСправедливости
1594914560
Да они достали уже. Он нас в кубке каждый матч судить будет теперь? Этот чудоид уже достал за три года. Всё понятно , короче.
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СвинкаСправедливости
1594914708
Это один из худших вариантов. Просто ужасный вариант, я бы сказал. Он вообще не арбитр.
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Ганнибал Лектор
1594920247
Федун в панике - надо искать компромат на Иванова
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Мага 13
1594926832
аларм, борат, пудель - все члены 3,14дрильного клуба любителей пощекотать очко собрались на этой ветке))
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filosof sparty
1594942809
Это просто бред...нет слов...
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zigbert
1594991358
Хорошо еще что не Вилков но он может оказаться на ВАРе. А так ко всем судьям доверия мало.
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Горкин Блеванов
1595002964
Офигеть можно ,когда же прекратится этот свинyaчий беспредел ??? Сколько можно это терпеть свинyeей тянут в финал с помощью админ ресурса !!! Нет справедливости, опять Зенит засудят свинyuячьи судьи на ВАРе
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