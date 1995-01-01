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    Круговой, Голубев, Бизяк выйдут у «Уфы» против «Динамо», Панченко, Комличенко, Игбун сыграют с первых минут у москвичей

    Стали известны составы на игру 29-го тура между «Уфой» и «Динамо».

    «Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Безденежных, Круговой, Голубев, Емельянов, Тилль, Урунов, Бизяк.

    Запасные: Шафинский, Мальцев, Алиев, Белоусов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Хильемарк, Жоаозинью, Панченко, Комличенко, Игбун.

    Запасные: Лещук, Шунич, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Каборе, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Н'Жи, Филипп.

    Матч состоится на стадионе «Нефтяник», начало в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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