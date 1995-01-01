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    Тренер «Спартака» Хинкель: «Федун предложил запустить хэштег про судейство? Президент всегда прав»

    Андреас Хинкель, тренер «Спартака», прокомментировал инициативу владельца клуба Леонида Федуна запустить хэштег на тему судейства в преддверии полуфинала Кубка России против «Зенита». Немец считает, что Федун прав.

    «Хэштег Федуна #СудитеСпартакКакЗенит? Не очень разбираюсь в соцсетях. Где там хэштеги, где ещe что-то. Поэтому не могу сказать. Но если президент клуба так говорит, то он прав. Президент всегда прав», – сказал Хинкель.

    • Матч с «Зенитом» состоится 19 июля.
    • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4351

      Борат 6 минут назад

      Нам больше нравится хэштег #яникогданеустануповторять
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3028

      Томик 16 минут назад

      Ещё можно #НЕсмотриVARтамничегоНЕможетбыть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3028

      Томик 22 минуты назад

      Лучше #посмотриваротменинашгол

      0
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