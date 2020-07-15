Тренер «Спартака» Хинкель: «Федун предложил запустить хэштег про судейство? Президент всегда прав»

Андреас Хинкель, тренер «Спартака», прокомментировал инициативу владельца клуба Леонида Федуна запустить хэштег на тему судейства в преддверии полуфинала Кубка России против «Зенита». Немец считает, что Федун прав.

«Хэштег Федуна #СудитеСпартакКакЗенит? Не очень разбираюсь в соцсетях. Где там хэштеги, где ещe что-то. Поэтому не могу сказать. Но если президент клуба так говорит, то он прав. Президент всегда прав», – сказал Хинкель.