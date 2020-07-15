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  • Федун: «Если в матче с «Зенитом» будет Вилков, можно не выходить. «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»

Федун: «Если в матче с «Зенитом» будет Вилков, можно не выходить. «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»

15 июля 2020, 20:22
78

Владелец «Спартака» Леонид Федун не хотел бы, чтобы на полуфинал Кубка России против «Зенита» назначили судью Михаила Вилкова. Встреча состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

«Если будет Вилков, можно не выходить на матч.

Предлагаю сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами», – приводит слова Федуна журналист Sport24 Максим Алланазаров.

  • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.
  • «Зенит» оба матча в текущем сезоне РПЛ у «Спартака» выиграл.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид Вилков Михаил
Комментарии (78)
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oyabun
1594834384
Насчет Вилкова Федун, конечно, прав. Но разве он один в поле воин? Даже в сегодняшнем матче судьи устроили цирк в первом тайме, а сколько уже таких беспределов мы наблюдали во всем 2-м круге? Похоже судейский корпус ангажирован почти весь.
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APchelov
1594835010
А при чём тут Зенит? ))) Спартак и сам по себе на сегодняшний день - убожество. Серенькое- серенькое
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aleksandr1969
1594835963
Да дайте вы уже Федуну самому выбирать судей на матчи спартака. Надоело уже. Все судьи против спартака.Вся страна против спартака. Что кроме спартака больше нет других команд????
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Dguffin
1594836620
Лёне-дурачку надо командой нормально заниматься, а не языком молоть. Он сам за последние годы сделал всё чтоб Спартак стал середняком.
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NewLife
1594836796
Федун, ты что мудак ? Нам западло опускаться до синитовского судейского б.л.я.д.ства. Пусть нас судят честно, больше ничего не надо. Тогда воспетая срачтв и комментаторами питерская посредственность, вскормленная судейской продажностью, не войдет даже в еврокубковую зону, чтобы не позориться
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uBaH_
1594837748
Клоун. Лучшее бы в управление порядок навел, а не братишек сажал на руководящие должности
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_Marqella_
1594837968
Ахаха, Федун уже соломку стелит....виноваты все кроме него самого....довёл команду до посмешища и кто то виноват...))
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Nevsky_RU
1594838198
Тренер - Плаческо, владелец - Плакун. Болелы такое же нытики. Спам самый сектантский клуб в РПЛ его поклонники во всех структурах без исключения. И при таких то ресурсах постоянно ныть и сливать чем за чемпом - не достойно))
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Ганнибал Лектор
1594841302
Просто гениально: нанять менеджера, который продаст Фернандо, Луиса Адриано, Зе Луиша и Промеса, а на их место купил Краля, Тиля и Понсе и Шюррле. Причем примерно за те же деньги. Очевидно же, что во всем виноват Вилков. Ну и Зенит, естественно
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xakep01
1594841970
Мужики, вы согласны, что нытье спартачей это просто сказочная услада для глаз?
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