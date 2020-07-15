Федун: «Если в матче с «Зенитом» будет Вилков, можно не выходить. «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не хотел бы, чтобы на полуфинал Кубка России против «Зенита» назначили судью Михаила Вилкова. Встреча состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
«Если будет Вилков, можно не выходить на матч.
Предлагаю сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами», – приводит слова Федуна журналист Sport24 Максим Алланазаров.
- «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
- «Спартак» в таблице идет восьмым.
- «Зенит» оба матча в текущем сезоне РПЛ у «Спартака» выиграл.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова