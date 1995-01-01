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    Федун: «Если в матче с «Зенитом» будет Вилков, можно не выходить. «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не хотел бы, чтобы на полуфинал Кубка России против «Зенита» назначили судью Михаила Вилкова. Встреча состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

    «Если будет Вилков, можно не выходить на матч.

    Предлагаю сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами», – приводит слова Федуна журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.
    • «Зенит» оба матча в текущем сезоне РПЛ у «Спартака» выиграл.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии40
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      Рейтинг: +701

      Nevsky_RU 27 минут назад

      Тренер - Плаческо, владелец - Плакун. Болелы такое же нытики.
      Спам самый сектантский клуб в РПЛ его поклонники во всех структурах без исключения. И при таких то ресурсах постоянно ныть и сливать чем за чемпом - не достойно))

      1
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      Рейтинг: +2152

      Cleaner 28 минут назад

      Спартак станет чемпионом, если будет ИГРАТЬ как Зенит. Только так.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +858

      _Marqella_ 31 минуту назад

      Ахаха, Федун уже соломку стелит....виноваты все кроме него самого....довёл команду до посмешища и кто то виноват...))

      2
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      Рейтинг: +10596

      Garrincha58 34 минуты назад

      нефтяной магнат опять недоволен, небоись Ф...н настанет и у тебя праздник когда баррель подымется

      1
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      Рейтинг: +2893

      uBaH_ 35 минут назад

      Клоун. Лучшее бы в управление порядок навел, а не братишек сажал на руководящие должности

      6
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      Рейтинг: +5016

      alp 39 минут назад

      фердуну надо не на судей пенять, а научить своих оболтусов играть в футбол. команда мертвая, но виноват Зенит )) как это по спартаковски! очень не люблю кб..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Виталий Орехов > alp 36 минут назад

      Каких Вы любите? Голубых?

      4
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      Рейтинг: +29

      Зентролль 47 минут назад

      Я тоже хочу молодую судью.....

      1
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      Рейтинг: +1103

      NewLife 51 минуту назад

      Федун, ты что мудак ? Нам западло опускаться до синитовского судейского б.л.я.д.ства. Пусть нас судят честно, больше ничего не надо. Тогда воспетая срачтв и комментаторами питерская посредственность, вскормленная судейской продажностью, не войдет даже в еврокубковую зону, чтобы не позориться

      5
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      Рейтинг: +1624

      МЯСО87 > NewLife 44 минуты назад

      Да толку их в лч нагнут осенью и зина будет плакать

      2
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      Рейтинг: +297

      Dguffin 54 минуты назад

      Лёне-дурачку надо командой нормально заниматься, а не языком молоть.

      Он сам за последние годы сделал всё чтоб Спартак стал середняком.

      7
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      Рейтинг: +8

      Ilya26 54 минуты назад

      Я так понимаю, что под ником "борат" ал. Миллер скрывается судя по его комментам

      2
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