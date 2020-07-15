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    Суарес – о возможном уходе Месси из «Барселоны»: «Мне сложно представить Лео в форме другого клуба»

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном уходе капитана каталонцев Лионеля Месси.

    «Мне сложно представить его в форме другого клуба.

    Когда мы проигрываем, нам всем тяжело. Тем более, когда упускаем лидерство в чемпионате.

    Мой совет Лео? Быть там, где он счастлив. Если ему нужны перемены, то он поймет, как поступить.Мне кажется, он вместе с семьей тут счастлив. Думаю, финальное решение Лео мы узнаем совсем скоро», – заявил Суарес.

    • Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
    • В этом сезоне Лионель забил в Примере 22 мяча в 31 матче.
    • «Барселона» идет в турнирной таблице на втором месте.

    Источник: AS

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