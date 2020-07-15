Суарес – о возможном уходе Месси из «Барселоны»: «Мне сложно представить Лео в форме другого клуба»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном уходе капитана каталонцев Лионеля Месси.
«Мне сложно представить его в форме другого клуба.
Когда мы проигрываем, нам всем тяжело. Тем более, когда упускаем лидерство в чемпионате.
Мой совет Лео? Быть там, где он счастлив. Если ему нужны перемены, то он поймет, как поступить.Мне кажется, он вместе с семьей тут счастлив. Думаю, финальное решение Лео мы узнаем совсем скоро», – заявил Суарес.
- Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
- В этом сезоне Лионель забил в Примере 22 мяча в 31 матче.
- «Барселона» идет в турнирной таблице на втором месте.
Источник: AS