Суарес – о возможном уходе Месси из «Барселоны»: «Мне сложно представить Лео в форме другого клуба»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном уходе капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Мне сложно представить его в форме другого клуба.

Когда мы проигрываем, нам всем тяжело. Тем более, когда упускаем лидерство в чемпионате.

Мой совет Лео? Быть там, где он счастлив. Если ему нужны перемены, то он поймет, как поступить.Мне кажется, он вместе с семьей тут счастлив. Думаю, финальное решение Лео мы узнаем совсем скоро», – заявил Суарес.