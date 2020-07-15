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  • «Чемпионат»: Лапочкин прошел проверку на полиграфе. У РФС нет претензий к арбитру

«Чемпионат»: Лапочкин прошел проверку на полиграфе. У РФС нет претензий к арбитру

15 июля 2020, 10:58
5

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал причастность арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.

«Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», – заявил Хачатурянц.

  • Лапочкин в матче «Спартак»«Локомотив» удалил Доменико Тедеско.
  • Вскоре КДК дисквалифицировал немецкого тренера на три матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
  • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Лапочкин Сергей
Комментарии (5)
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Semargl18
1594810557
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vladimir-7
1594810590
Ну, конечно, продолжайте защищать репутацию судей, вы же с ними у одной кормушки сидите, иначе будете все без денег и только на одной государственной зарплате.
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n1hat
1594810846
За.бись отлегло у него, наверно. Можно дальше бабло рубить)
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морозз
1594813930
Ворон ворону глаз не выклюет ( бомж бомжу всегда нальёт )...мировая коррумпированная поговорка всех времён и народов! Признать виновным Лапочкина, это признать весь судейский комитет виновным и оргвыводы будут суровы и неотвратимы! Поэтому спокойно с дядей Полиграфом, было кем то доказана невиновность коррумпированного Лапочкина - бомжа!
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