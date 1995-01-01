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    «Чемпионат»: Лапочкин прошел проверку на полиграфе. У РФС нет претензий к арбитру

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал причастность арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.

    «Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

    Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», – заявил Хачатурянц.

    • Лапочкин в матче «Спартак»«Локомотив» удалил Доменико Тедеско.
    • Вскоре КДК дисквалифицировал немецкого тренера на три матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».

    Источник: «Чемпионат»

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