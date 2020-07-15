«Чемпионат»: Лапочкин прошел проверку на полиграфе. У РФС нет претензий к арбитру

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал причастность арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.

«Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», – заявил Хачатурянц.