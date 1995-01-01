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    Баринов: «Не боялся и не боюсь, что фанаты «Спартака» меня где-то выловят, изобьют»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что спартаковские болельщики ему угрожали.

    Игрок скандировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после чемпионства «Локомотива» в 2018 году.

    «Писали, мол, ты такой-сякой. Потом даже моей сестре писали не очень приятные вещи.

    Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют — такого не боялся и не боюсь.

    Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи «Спартака», был в спартаковском шарфе. Не скрываю этого, фотография есть в интернете.

    Извинения в самолете? Я вспыльчивый человек. Тогда я летел играть за сборную. Если бы я летел на отдых, то не знаю, чем бы дело кончилось. Это был мой первый вызов в национальную команду. Я контролировал себя, многие мне написали, поддержали. Не было смысла еще что-то выяснять. Лично перед ними не извинялся, поскольку я уже это сделал публично. А они говорили, что Баринов в самолете извинялся, чуть ли не на колени вставал — это полная чушь», – заверил игрок.

    • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
    • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6885

      piligrim1986 13 минут назад

      дешевые понты

      0
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      Рейтинг: +2791

      "supermax" 33 минуты назад

      "я их не боюсь..пойду всем расскажу чтоб все помнили что я не боюсь"....не боялся бы...не вспоминал бы публично этот инцидент

      0
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      Рейтинг: +2677

      Павелий 47 минут назад

      Баринов - в *опу отоваринов. Давно испортил себе карму и только прилюдное извинение перед спартаковцами поможет ему нормально жить дальше и успешно играть в футбол.

      -2
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      Рейтинг: +2791

      "supermax" 54 минуты назад

      главное чтоб не болелы зенита...те бить не будут

      2
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      Рейтинг: +1184

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Одна или две извилины у парня.

      -1
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      Рейтинг: +933

      ruded 55 минут назад

      в любой он-лайн игре, в чатах, неудачники пишут-угрожают побить и таким-сяким обзывают)))

      1
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      Рейтинг: +635

      fhnv 1 час назад

      От болел спартака ни че хорошего и не ждёшь

      -1
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      Рейтинг: +3209

      Каратель 1 час назад

      А кто такой Баринов??? Вот актера помню,а футболиста...??? Чем он знаменит?? Тем что просто п издит много,за слова твои рано или поздно с тебя спросят,и вот тут то ты и обосрешся

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      Рейтинг: +3001

      Томик 1 час назад

      Ну во-первых - врёшь, что не боишься. Либо думаешь просто, что этого не может быть. Лично я видел, как плакали и не такие, а некоторые не только плакали, когда их не особенно то и били. Так пару раз по морде - кровь пошла и уже "за что Вы меня бьёте?" А ведь только что было, например: "Сейчас я сначала тебе морду набью, а потом тебе". А тут так- футболистик, который нахамил на всю страну болельщикам Спартака и рассказывает, что бесстрашный. На самом деле все забыли уже, но он то помнит и говорит что "НЕ БОЮСЬ!!!" "Я не пукну..." ну и далее по тексту.

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