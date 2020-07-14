Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баринов: «Не боялся и не боюсь, что фанаты «Спартака» меня где-то выловят, изобьют»

Баринов: «Не боялся и не боюсь, что фанаты «Спартака» меня где-то выловят, изобьют»

14 июля 2020, 20:15
12

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что спартаковские болельщики ему угрожали.

Игрок скандировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после чемпионства «Локомотива» в 2018 году.

«Писали, мол, ты такой-сякой. Потом даже моей сестре писали не очень приятные вещи.

Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют — такого не боялся и не боюсь.

Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи «Спартака», был в спартаковском шарфе. Не скрываю этого, фотография есть в интернете.

Извинения в самолете? Я вспыльчивый человек. Тогда я летел играть за сборную. Если бы я летел на отдых, то не знаю, чем бы дело кончилось. Это был мой первый вызов в национальную команду. Я контролировал себя, многие мне написали, поддержали. Не было смысла еще что-то выяснять. Лично перед ними не извинялся, поскольку я уже это сделал публично. А они говорили, что Баринов в самолете извинялся, чуть ли не на колени вставал — это полная чушь», – заверил игрок.

  • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
  • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Баринов Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1594747849
Ну во-первых - врёшь, что не боишься. Либо думаешь просто, что этого не может быть. Лично я видел, как плакали и не такие, а некоторые не только плакали, когда их не особенно то и били. Так пару раз по морде - кровь пошла и уже "за что Вы меня бьёте?" А ведь только что было, например: "Сейчас я сначала тебе морду набью, а потом тебе". А тут так- футболистик, который нахамил на всю страну болельщикам Спартака и рассказывает, что бесстрашный. На самом деле все забыли уже, но он то помнит и говорит что "НЕ БОЮСЬ!!!" "Я не пукну..." ну и далее по тексту.
Ответить
Каратель помойников
1594749250
А кто такой Баринов??? Вот актера помню,а футболиста...??? Чем он знаменит?? Тем что просто п издит много,за слова твои рано или поздно с тебя спросят,и вот тут то ты и обосрешся
Ответить
fhnv
1594749388
От болел спартака ни че хорошего и не ждёшь
Ответить
ruded
1594749865
в любой он-лайн игре, в чатах, неудачники пишут-угрожают побить и таким-сяким обзывают)))
Ответить
Иван Петров 1986
1594749895
Одна или две извилины у парня.
Ответить
"supermax"
1594749929
главное чтоб не болелы зенита...те бить не будут
Ответить
Павелий
1594750376
Баринов - в *опу отоваринов. Давно испортил себе карму и только прилюдное извинение перед спартаковцами поможет ему нормально жить дальше и успешно играть в футбол.
Ответить
"supermax"
1594751231
"я их не боюсь..пойду всем расскажу чтоб все помнили что я не боюсь"....не боялся бы...не вспоминал бы публично этот инцидент
Ответить
piligrim1986
1594752394
дешевые понты
Ответить
Ilya26
1594753363
Вот распетушился, лавры клептоман всея Руси дзюпы не дают покоя, иди уже в кроватку между Кикнадзе и смородской ложись они тебе дурачку соску дадут вовремя
Ответить
Главные новости
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
1
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Все новости
Все новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+