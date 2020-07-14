Баринов: «Не боялся и не боюсь, что фанаты «Спартака» меня где-то выловят, изобьют»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что спартаковские болельщики ему угрожали.

Игрок скандировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после чемпионства «Локомотива» в 2018 году.

«Писали, мол, ты такой-сякой. Потом даже моей сестре писали не очень приятные вещи.

Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют — такого не боялся и не боюсь.

Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи «Спартака», был в спартаковском шарфе. Не скрываю этого, фотография есть в интернете.

Извинения в самолете? Я вспыльчивый человек. Тогда я летел играть за сборную. Если бы я летел на отдых, то не знаю, чем бы дело кончилось. Это был мой первый вызов в национальную команду. Я контролировал себя, многие мне написали, поддержали. Не было смысла еще что-то выяснять. Лично перед ними не извинялся, поскольку я уже это сделал публично. А они говорили, что Баринов в самолете извинялся, чуть ли не на колени вставал — это полная чушь», – заверил игрок.