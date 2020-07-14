Баринов: «Цель одна — уехать в Европу. Желательно в один клуб, в английский»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, где бы хотел играть в ближайшем будущем.

«Цель одна — уехать в Европу. Желательно лет на пять. Желательно в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом.

Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю. Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу, чтобы ничего не отвлекало. Миранчук? Думаю, Леша в скором времени все равно окажется в Европе», — сказал Баринов.