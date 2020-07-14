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  • Баринов: «Цель одна — уехать в Европу. Желательно в один клуб, в английский»

Баринов: «Цель одна — уехать в Европу. Желательно в один клуб, в английский»

14 июля 2020, 18:43
9

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, где бы хотел играть в ближайшем будущем.

«Цель одна — уехать в Европу. Желательно лет на пять. Желательно в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом.

Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю. Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу, чтобы ничего не отвлекало. Миранчук? Думаю, Леша в скором времени все равно окажется в Европе», — сказал Баринов.

  • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
  • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (9)
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Алехсбургер.
1594741933
Давай.В МЛС. .в Орландо Сити..начнёшь с мойщика раздевалок. Герой и Гений..Кличка "Тряпка." А там и попрёт.
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Skull_Boy
1594742287
А останешься в Локо, может зимой свалишь в Зенит
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Axe111
1594744211
Ага лол! Просидит всю карьерку в чр помойке
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Каратель помойников
1594749396
Баринов: «Цель одна — уехать в Европу. Желательно выйти замуж»
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Иван Петров 1986
1594752253
Да тут ты будешь сидеть и леша тоже никуда не уйдет. Для вас же главное бабки. А в европе их ни за что не платят.
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flusiteanelvew
1594753613
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JTherry
1594757723
"Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу..." ...конечно, не афишируешь)) никуда ты не поедешь, как и Леша М., сам же говоришь, "чтобы были хорошие предложения", значит бабло важнее... Европа для наших футболистов ограничена Чехией и Польшей
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