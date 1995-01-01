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    Баринов: «Цель одна — уехать в Европу. Желательно в один клуб, в английский»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, где бы хотел играть в ближайшем будущем.

    «Цель одна — уехать в Европу. Желательно лет на пять. Желательно в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом.

    Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю. Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу, чтобы ничего не отвлекало. Миранчук? Думаю, Леша в скором времени все равно окажется в Европе», — сказал Баринов.

    • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
    • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1184

      Иван Петров 1986 15 минут назад

      Да тут ты будешь сидеть и леша тоже никуда не уйдет. Для вас же главное бабки. А в европе их ни за что не платят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3209

      Каратель 1 час назад

      Баринов: «Цель одна — уехать в Европу. Желательно выйти замуж»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4359

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тут надо определится , или деньги или Европа.
      Таланта на топ-клубы явно не хватает , а зп как в Локо другие клубы платить не будут.
      Советую уезжать , хоть поживёшь в нормальной стране

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4282

      Борат 2 часа назад

      Баринов:
      - Пацаны!!! Я никогда....

      Не устану повторять е5 спртк е5 !!!

      Гыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2318

      Axe111 2 часа назад

      Ага лол! Просидит всю карьерку в чр помойке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1192

      Puddle 2 часа назад

      Не стоит менять Локо на лавку какого нибудь Мидлсбро или Бирмингема

      3
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      Рейтинг: +8941

      Skull_Boy 3 часа назад

      А останешься в Локо, может зимой свалишь в Зенит

      0
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      Рейтинг: +989

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Давай.В МЛС.
      .в Орландо Сити..начнёшь с мойщика раздевалок.
      Герой и Гений..Кличка "Тряпка."
      А там и попрёт.

      0
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      Рейтинг: +2

      alarm_иг 3 часа назад

      Сиди дома enтa

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