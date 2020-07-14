АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном», пропустив гол на 97-й минуте

В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 2:2.

Гости вышли вперед на 12-й минуте усилиями Стюарта Армстронга, на что хозяева ответили забитыми мячами Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля, однако уже в компенсированное ко второму тайму время гости ушли от поражения благодаря голу 20-летнего Майкла Обафеми.

Потеряв очки, «МЮ» упустил шанс войти в топ-4 Премьер-лиги и остался на пятой строчке. «Саутгемптон» занимает 12-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Армстронг, 12; 1:1 – Рэшфорд, 20; 2:1 – Марсьяль, 23; 2:2 – Обафеми, 90+7.

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