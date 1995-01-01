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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном», пропустив гол на 97-й минуте

    В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 2:2.

    Гости вышли вперед на 12-й минуте усилиями Стюарта Армстронга, на что хозяева ответили забитыми мячами Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля, однако уже в компенсированное ко второму тайму время гости ушли от поражения благодаря голу 20-летнего Майкла Обафеми.

    Потеряв очки, «МЮ» упустил шанс войти в топ-4 Премьер-лиги и остался на пятой строчке. «Саутгемптон» занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Армстронг, 12; 1:1 – Рэшфорд, 20; 2:1 – Марсьяль, 23; 2:2 – Обафеми, 90+7.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +827

      Alex Flash 38 минут назад

      Что сказать: Son of the bitch - этот Саутгемптон

      1
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      Рейтинг: +890

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Слов нет,один мат... Такой шанец был за тройку зацепиться... 90+7... @"№;%:?^!!!!!

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      Рейтинг: +890

      Sedoi_Goblin > Sedoi_Goblin 1 час назад

      P.S. Казалось бы Саутгемптону ничего не надо- и не вылетит,и не в еврозоне.. Но на принцип пошли, молодцы!

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      Рейтинг: +9697

      DeStar > Sedoi_Goblin 51 минуту назад

      ай да ладно, им больше повезло с этим угловым. Да и мю остался в меньшинстве как раз на последние минуты. Мю быстро повел 2-1, следовало также не бросать играть и забивать третий.

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      Рейтинг: +266

      jengais > Sedoi_Goblin 40 минут назад

      тоже слов нет, давно так не расстраивался((

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