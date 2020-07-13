Сане провeл первую тренировку в «Баварии»

Пресс-служба «Баварии» опубликовала фотоотчет с тренировки, которая стала первой для новичка команды Лероя Сане.
«Было очень здорово вернуться на поле и провести первую тренировку. Очень рад, что нахожусь здесь», – поделился впечатлениями после занятия 24-летний футболист.
- Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» за 49 миллионов евро плюс бонусы.
- Игрок заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.
- Немец выбрал себе десятый игровой номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Баварии»