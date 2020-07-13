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    Сане провeл первую тренировку в «Баварии»

    Пресс-служба «Баварии» опубликовала фотоотчет с тренировки, которая стала первой для новичка команды Лероя Сане.

    «Было очень здорово вернуться на поле и провести первую тренировку. Очень рад, что нахожусь здесь», – поделился впечатлениями после занятия 24-летний футболист.

    • Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» за 49 миллионов евро плюс бонусы.
    • Игрок заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.
    • Немец выбрал себе десятый игровой номер.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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