Сане провeл первую тренировку в «Баварии»

Пресс-служба «Баварии» опубликовала фотоотчет с тренировки, которая стала первой для новичка команды Лероя Сане.

«Было очень здорово вернуться на поле и провести первую тренировку. Очень рад, что нахожусь здесь», – поделился впечатлениями после занятия 24-летний футболист.

Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» за 49 миллионов евро плюс бонусы.

Игрок заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

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