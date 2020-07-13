Сане провeл первую тренировку в «Баварии»

Пресс-служба «Баварии» опубликовала фотоотчет с тренировки, которая стала первой для новичка команды Лероя Сане.

«Было очень здорово вернуться на поле и провести первую тренировку. Очень рад, что нахожусь здесь», – поделился впечатлениями после занятия 24-летний футболист.