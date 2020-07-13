«Милан» готов отдать 25 миллионов за игрока «Селтика» Айера. Его пытался купить «Зенит»

«Милан» готовит предложение по трансферу защитника «Селтика» Кристоффера Айера, пишет Sunday Post.

Итальянский клуб предложит за норвежца 25 миллионов евро. «Милан» хочет провести трансфер независимо от того, кто будет возглавлять его в следующем сезоне. Клуб также хочет предложить «Селтику» в качестве замены одного из своих защитников – называются имена Маттео Габбиа и Матео Мусаччио.

В прошлом году сообщалось о переговорах по переходу Айера в «Зенит».