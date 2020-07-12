Журналист Алексеев: «Зенит» против ухода Кокорина к конкуренту по РПЛ»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, в какие команды «Зенит» не хотел бы допускать уход форварда Александра Кокорина. По окончании сезона он станет свободным агентом.
«Мне рассказали, что «Зенит» против ухода Кокорина в стан конкурента по РПЛ. Это не спортивный формат, но случай исключительный.
То же самое касается варианта и с «Динамо». Со следующего сезона москвичи, вполне возможно, будут восприниматься как конкурент.
Общающиеся с Сашей говорят, что он хочет в Европу», – сказал Алексеев.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.