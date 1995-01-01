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    Журналист Алексеев: «Зенит» против ухода Кокорина к конкуренту по РПЛ»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, в какие команды «Зенит» не хотел бы допускать уход форварда Александра Кокорина. По окончании сезона он станет свободным агентом.

    «Мне рассказали, что «Зенит» против ухода Кокорина в стан конкурента по РПЛ. Это не спортивный формат, но случай исключительный.

    То же самое касается варианта и с «Динамо». Со следующего сезона москвичи, вполне возможно, будут восприниматься как конкурент.

    Общающиеся с Сашей говорят, что он хочет в Европу», – сказал Алексеев.

    • Сам Кокорин хотел бы подписать новый контракт с «Зенитом».
    • Контракт Кокорину готов предложить «Сочи», писал «Чемпионат».
    • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2106

      Cleaner 24 минуты назад

      "Общающиеся с Сашей говорят"... А что Саша САМ не скажет, что хочет в Европу? Ну и Зениту, наоборот, должно быть выгодно ослабить конкурентов, подсунув им Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +128

      Фанат Рубина 1 час назад

      как только сезон закончится кокорин станет свободным агентом, а это означает что ни какой зенит не помеха, он может хоть в спартак перейти и зенит не имеет право помещать

      1
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      Рейтинг: -19

      alarm_иг 1 час назад

      Беги кокоша в гейропу. Не там, так в зените отшпилят.

      0
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      Рейтинг: +1669

      Genz 1 час назад

      В рпл больше всех зарплату Кокорину предлагает Динамо,чем в зените и Сочи. Меньше всех троих даёт Марсель из Франции. Пока Кокорин принадлежит зениту он не комментирует клуб,в который уже решил перейти

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      Рейтинг: +5369

      JTherry > Genz 1 час назад

      ты, часом, не инсайдер Арустамян?)))

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      Рейтинг: +5369

      JTherry 1 час назад

      если Кока станет свободным агентом, какая разница зениту, за какой клуб он будет играть? и сам на ам, и другим не дам - вот и вся "исключительность" случая...

      1
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      Рейтинг: +7579

      ilichkadr 1 час назад

      Очередной высер от обозревателя «Спорт-Экспресса». Кто конкретно сказал, кому сказал!? Ну, а то, что со следующего сезона Динамо, вполне возможно, будет восприниматься как конкурент это за гранью разумного.
      Сегодня Крылья отдинамят и вся конкуренция за 10-е место в таблице.

      2
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      Рейтинг: +909

      Semenycch 2 часа назад

      Какая то Кремлевская мразь ломает талантливому футболисту спортивную судьбу!

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      Рейтинг: +2106

      Cleaner > Semenycch 20 минут назад

      Что, это какая то КРЕМЛЕВСКАЯ мразь людей ТАБУРЕТОМ по голове охаживает??? Нет, это КОКОША, из-за бабла немеренного возомнивший себя ЦАРЕМ!

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      Рейтинг: +20798

      пьяныйхоровод > Cleaner 13 минут назад

      Я бы Кокоре бы ещё доплачивал , кабы он регулярно "паков" отоваривал мебелью в дыню .

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