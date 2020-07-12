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  • Журналист Алексеев: «Зенит» против ухода Кокорина к конкуренту по РПЛ»

Журналист Алексеев: «Зенит» против ухода Кокорина к конкуренту по РПЛ»

12 июля 2020, 14:36
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказал, в какие команды «Зенит» не хотел бы допускать уход форварда Александра Кокорина. По окончании сезона он станет свободным агентом.

«Мне рассказали, что «Зенит» против ухода Кокорина в стан конкурента по РПЛ. Это не спортивный формат, но случай исключительный.

То же самое касается варианта и с «Динамо». Со следующего сезона москвичи, вполне возможно, будут восприниматься как конкурент.

Общающиеся с Сашей говорят, что он хочет в Европу», – сказал Алексеев.

  • Сам Кокорин хотел бы подписать новый контракт с «Зенитом».
  • Контракт Кокорину готов предложить «Сочи», писал «Чемпионат».
  • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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ilichkadr
1594555575
Очередной высер от обозревателя «Спорт-Экспресса». Кто конкретно сказал, кому сказал!? Ну, а то, что со следующего сезона Динамо, вполне возможно, будет восприниматься как конкурент это за гранью разумного. Сегодня Крылья отдинамят и вся конкуренция за 10-е место в таблице.
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JTherry
1594555603
если Кока станет свободным агентом, какая разница зениту, за какой клуб он будет играть? и сам на ам, и другим не дам - вот и вся "исключительность" случая...
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Вальдемар IV
1594569350
они конечно не хотят никакого соперничества, а ведь оно помогло бы хотя бы честно побеждать, а то в европе то вилкова нет
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