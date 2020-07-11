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  • Агент Маньяков: «У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры. У него есть три предложения из РПЛ, приоритет – «Зенит»

Агент Маньяков: «У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры. У него есть три предложения из РПЛ, приоритет – «Зенит»

11 июля 2020, 21:07
13

Футбольный агент Александр Маньяков поделился информацией о будущем форварда Александра Кокорина. Он хотел бы подписать новый контракт с «Зенитом».

«Насколько мне известно, у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топов. Но переход сорвался по независящим от игрока причинам: в клубе сменился менеджмент и главный тренер.

Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.

Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения как минимум от трeх клубов РПЛ», – написал агент.

  • Контракт Кокорину готов предложить «Сочи», писал «Чемпионат».
  • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
  • В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.

Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (13)
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порт
1594490946
Трудно наверное агенту с такой фамилией.
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tushkanlz
1594492516
Жаль,что трансфер сорвался.Может ещё повезёт...
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Skull_Boy
1594492823
Да ладно сам Реал, Атлетико и Барса интересовались хрен знает кем, бл9 что они курят
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Mariner
1594495190
А чего, Кокорин маньяк?! )))))))
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Бухбух
1594497573
Сельта, по российским меркам, это тоже топ-клуб.
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Hektor 84
1594498023
А что это за топ клуб? Там тренер поменялся и менеджмент. Что то я за недавнее время о таких топ клубах в Испании не слышал. Ври ври но не завирайся!!! Инсайдер Хренов.
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Oldtrafford83
1594535295
Так то Эйбар топ клуб по сравнению с РПЛ))
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