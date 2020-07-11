Агент Маньяков: «У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры. У него есть три предложения из РПЛ, приоритет – «Зенит»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился информацией о будущем форварда Александра Кокорина. Он хотел бы подписать новый контракт с «Зенитом».
«Насколько мне известно, у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топов. Но переход сорвался по независящим от игрока причинам: в клубе сменился менеджмент и главный тренер.
Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.
Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения как минимум от трeх клубов РПЛ», – написал агент.
- Контракт Кокорину готов предложить «Сочи», писал «Чемпионат».
- «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
- В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.
Источник: телеграм-канал Александра Маньякова