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    Агент Маньяков: «У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры. У него есть три предложения из РПЛ, приоритет – «Зенит»

    Футбольный агент Александр Маньяков поделился информацией о будущем форварда Александра Кокорина. Он хотел бы подписать новый контракт с «Зенитом».

    «Насколько мне известно, у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топов. Но переход сорвался по независящим от игрока причинам: в клубе сменился менеджмент и главный тренер.

    Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.

    Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения как минимум от трeх клубов РПЛ», – написал агент.

    • Контракт Кокорину готов предложить «Сочи», писал «Чемпионат».
    • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
    • В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.

    Источник: телеграм-канал Александра Маньякова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8921

      Skull_Boy 20 минут назад

      Да ладно сам Реал, Атлетико и Барса интересовались хрен знает кем, бл9 что они курят

      0
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      Рейтинг: +9690

      DeStar > Skull_Boy 4 минуты назад

      Для рпл и коко и вильяреал предел

      0
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      Рейтинг: +433

      tushkanlz 25 минут назад

      Жаль,что трансфер сорвался.Может ещё повезёт...

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      Рейтинг: +4166

      порт 52 минуты назад

      Трудно наверное агенту с такой фамилией.

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