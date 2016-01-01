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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Юран – о составе «Спартака»: «Нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что нынешний состав «Спартака» не способен бороться за трофеи.

    «На мой взгляд, собранные в команде футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодежь – это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться.

    Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес», – сказал Юран.

    • «Спартак» по итогам 27 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1173

      Иван Петров 1986 5 минут назад

      У Тамбова, что состав сильнее? Тренера необходима нормального иметь и в футбол нужно играть. На планшете схемы придурошные рисовать многие умеют.

      0
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      Рейтинг: +960

      NewLife 7 минут назад

      Не думаю, что сравнение корректно, но правда в том, что в результате работы Цорна деньги потрачены и кадровый состав не улучшен, если не сказать ослаблен.

      0
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      Рейтинг: +4049

      Борат 19 минут назад

      Какое же спартак г***о !
      Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2180

      serhio80 > Борат 13 минут назад

      Гамно, это то что вы с алармом друг другу перемешиваете в ваших брачных играх)

      1
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      Рейтинг: +3775

      alarm 22 минуты назад

      очень стыдно за спартак!

      2
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      Рейтинг: +3864

      Hektor 84 32 минуты назад

      Это он про свои химки?

      0
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      Рейтинг: +1659

      Genz 32 минуты назад

      Юран очень умный как человек и ,как бывший футболист. На поле создавал превосходные комбинации. Черенков и Юран на одном уровне были футболисты. Сравнение жигулей и Мерседеса касается Спартака и Зенита. Уровень возможностей нынешних спартаковцев на самом низком уровне , зачаточном уровне. Такого Спартака не было с времён братьев Старостиных. Спасибо Цорну и Федуну -дауну с лёгкостью глупых своих решений , убивающих народную команду. Болельщики должны писать протесты руководству Спартака,пишите в думу,чтобы ушел федун

      0
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      Рейтинг: +2386

      KPCCSPB 43 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что значит не может? 60 лямов евро потратили, и не может коней обогнать? Там вообще три копейки вложили. Да та же Уфа, и то без трансферов выше.. Что за бред, а сколько надо денег ещё вложить, чтобы в ЛЧ выйти? Мы же не про Европу говорим, а про РПЛ, пенсионеров и пешеходов, фу, каждый прикусь оправдывает народных, но как то стрёмно это всё...

      -5
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      Рейтинг: +231

      Йост 43 минуты назад

      Он намекнул, что нужно иметь педаль с "газом", чтобы обогнать Зенит, но у Спартака есть только нефть.

      0
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      Рейтинг: +2386

      KPCCSPB > Йост 39 минут назад

      На 20 лямов бюджет меньше сриптака, чем у Зенита. Вообще отбитый что ли? Второй бюджет РПЛ, и идёт спорток в попе. Какие то заговоры придумали против народных, позорную игру их не надо оправдывать... Лучше решать проблемы, а не за другими смотреть, с такими возможностями в трансферах. Тиля за 20 купили и гниёт парень. Кто виноват? Дай такие бабки на трансферы коням, они бы с первого места не сходили, а спорток из попы 20 лет не выходит.

      -3
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      Рейтинг: +17533

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      По нашим российским дорогам, с учётом таких выбоин, как коррумпированный РФС, да если Жигуль работает на газу Народного достояния, то легко. А вот когда этот Жигуль выезжает на автобаны Европы, то сразу отдыхает.

      1
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      Рейтинг: +813

      _Marqella_ 1 час назад

      Не на жигулях а на мАсквиче нельзя обогнать мерседес..а так всё верно...

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