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  • Юран – о составе «Спартака»: «Нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес»

Юран – о составе «Спартака»: «Нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес»

11 июля 2020, 13:16
24

Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что нынешний состав «Спартака» не способен бороться за трофеи.

«На мой взгляд, собранные в команде футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодежь – это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться.

Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес», – сказал Юран.

  • «Спартак» по итогам 27 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Юран Сергей
Комментарии (24)
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ViktorMG1953
1594463142
Не знаю как Жигули, а Москвич на ралли Лондон- Мехико, Лондон Сидней вполне достойно противостоял и Мерседесам и БМВ.
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oyabun
1594463800
Ну если Спартак это Жигули, то что тогда условная Уфа или Тамбов? Там состав намного слабее, однако Спартак и с этими "запорожцами" не справился.
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piligrim1986
1594464164
ну в целом он прав. соболев, ларссон и пончик - это не луис и зе
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_Marqella_
1594464760
Не на жигулях а на мАсквиче нельзя обогнать мерседес..а так всё верно...
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DOCTOR PENALTY
1594464786
По нашим российским дорогам, с учётом таких выбоин, как коррумпированный РФС, да если Жигуль работает на газу Народного достояния, то легко. А вот когда этот Жигуль выезжает на автобаны Европы, то сразу отдыхает.
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Hektor 84
1594468847
Это он про свои химки?
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NewLife
1594470341
Не думаю, что сравнение корректно, но правда в том, что в результате работы Цорна деньги потрачены и кадровый состав не улучшен, если не сказать ослаблен.
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Давид59
1594474448
У Карреры был Промес и Фернандо. Этих ребят похоже заменить не удалось
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derrik2000
1594475850
Хоть Сергей бывает в своих высказываниях и поступках часто противоречив и эпатажен, но с данным высказыванием его я полностью согласен.
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Мага 13
1594477771
ну вообще-то многое зависит еще и от того кто за рулем сидит.
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