Юран – о составе «Спартака»: «Нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что нынешний состав «Спартака» не способен бороться за трофеи.

«На мой взгляд, собранные в команде футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодежь – это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться.

Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес», – сказал Юран.