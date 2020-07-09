Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Тедеско – психопат. У него ничего не получится. Работать с таким темпераментом сейчас в «Спартаке» – то же самое, как керосином тушить пожар»

Уткин: «Тедеско – психопат. У него ничего не получится. Работать с таким темпераментом сейчас в «Спартаке» – то же самое, как керосином тушить пожар»

9 июля 2020, 16:51
24

Видеоблогер Василий Уткин высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По мнению бывшего комментатора, темперамент немца мешает работе.

«В «Спартаке» тренер-психопат. Не в медицинском смысле, так называют людей, которые так себя ведут. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всe время удаляется и таким образом не может в полной мере исполнять свои обязанности? Я, честно сказать, не знаю.

Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. «Спартак» – это и так очень ответственная и стрессовая работа. Я скорее увидел бы там тренера-флегму, который способен успокоить ситуацию одним своим внешним видом. Хотя это тоже неважно, потому что не по темпераменту тренера подбирают.

Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, но с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» – ну это примерно то же самое, как керосином тушить пожар», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
  • В команду приходит новый генеральный директор.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико Уткин Василий
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Волька
1594305079
Жирная вонючая тварь уткин
Ответить
DOCTOR PENALTY
1594305846
Зря Газизова Федун взял, надо было Уткина - вот это, *****, специалист.
Ответить
Йост
1594307147
Время все расставит на свои места.
Ответить
Koshkin@myshkyn
1594307503
с каких пор этот жирдяй, стал мега специалистом в области футбола?
Ответить
NewLife
1594307596
Флегма пиджак уже был, пусть психопат тоже получит шанс.
Ответить
житель СПб
1594309606
Соглашусь. характер и темперамент Тедеско не способствуют высоким результатам.
Ответить
upiter622
1594309811
Неужели вам не понятно,не нужен вам тренер заморский,нужет такой,русский мужик!
Ответить
semm
1594311485
Не этому идиоту рассуждать о футболе - пусть вон собачится с Соловьём - всё Вася остынь фрики и футбол - несовместимы!
Ответить
moskowcity-petrv
1594311683
Сёмин,аналогично себя ведёт,будучи более мудрым,иногда контролирует эмоции.для тренера,его команда,очень близка и,когда встречается не справедливость,они переживая всей душой,не могут сдержать эмоций!думаю Тадеско не глупый,поработает над собой.утке, лижбы найти повод обосрать кого-то
Ответить
JTherry
1594329212
по части психопатии, пожалуй, Уткину никто не сможет составить конкуренцию, достаточно послушать его "баттлы" с Соловьевым и Канделаки - "метеор спортивной журналистики"!
Ответить
Главные новости
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
10
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
16
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+