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    Уткин: «Тедеско – психопат. У него ничего не получится. Работать с таким темпераментом сейчас в «Спартаке» – то же самое, как керосином тушить пожар»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По мнению бывшего комментатора, темперамент немца мешает работе.

    «В «Спартаке» тренер-психопат. Не в медицинском смысле, так называют людей, которые так себя ведут. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всe время удаляется и таким образом не может в полной мере исполнять свои обязанности? Я, честно сказать, не знаю.

    Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. «Спартак» – это и так очень ответственная и стрессовая работа. Я скорее увидел бы там тренера-флегму, который способен успокоить ситуацию одним своим внешним видом. Хотя это тоже неважно, потому что не по темпераменту тренера подбирают.

    Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, но с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» – ну это примерно то же самое, как керосином тушить пожар», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
    • В команду приходит новый генеральный директор.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      oceaxiaalcorry 5 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот подругу и сoсeдку нашёл там) Вот сайт ---- https://bitu.ir/6WZ59K

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      Рейтинг: +4328

      Alekxei Z. 57 минут назад

      У нас уже был флегма Кононов, хватит натерпелись.
      Тедеско просто не готов , что самую популярную команду судья просто гнобят, из тура в тур. В голове у него не укладывается. Мы то жители 1/6 суши знаем наше "правосудие" везде и во всём , европейцу тяжело к такому привыкать.

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      Рейтинг: +4936

      alp > Alekxei Z. 41 минуту назад

      из года в год в спартаке повторяется одна и та же ситуация:
      = в начале сезона - мы всех порвеееем, мы всех порвеееем, мы всех порвем! порвем! порвем!
      = в конце сезона, на 5-8 месте - судьи, заговор и все такое...

      может, уже пора посмотреть на менеджмент, селекцию и ГТ ? и не забыть умерить свою гордыню и спесь. спартак сейчас унылое говно

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      Рейтинг: +4328

      Alekxei Z. > alp 30 минут назад

      Ну что вы , как помягче , говорите неправду ?
      Ну кого порвём с таким молодым составом ?
      Только безголовые оптимисты могут это орать.
      Говно у вас в голове , а Спартак молодая и перспективная команда , где ср.возраст 22 года.
      Он объективно не может соперничать с Зенитом , а вот с остальными играет на равных.

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      Рейтинг: +675

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Сёмин,аналогично себя ведёт,будучи более мудрым,иногда контролирует эмоции.для тренера,его команда,очень близка и,когда встречается не справедливость,они переживая всей душой,не могут сдержать эмоций!думаю Тадеско не глупый,поработает над собой.утке, лижбы найти повод обосрать кого-то

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      Рейтинг: +63

      semm 1 час назад

      Не этому идиоту рассуждать о футболе - пусть вон собачится с Соловьём - всё Вася остынь фрики и футбол - несовместимы!

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      Рейтинг: +1665

      upiter622 1 час назад

      Неужели вам не понятно,не нужен вам тренер заморский,нужет такой,русский мужик!

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      Рейтинг: +2084

      Cleaner 1 час назад

      То, как вел себя Тедеско во время матча, это не психопатия, а обыкновенное хулиганство. Бить монитор, ломать стол. Звезду тренеришка словил.

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      Рейтинг: +2432

      житель СПб 1 час назад

      Соглашусь. характер и темперамент Тедеско не способствуют высоким результатам.

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      Рейтинг: +929

      NewLife 2 часа назад

      Флегма пиджак уже был, пусть психопат тоже получит шанс.

      2
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      Рейтинг: +1123

      Koshkin@myshkyn 2 часа назад

      с каких пор этот жирдяй, стал мега специалистом в области футбола?

      1
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      Рейтинг: +3760

      sochi-2013 > Koshkin@myshkyn 1 час назад

      Ему не надо быть специалистом ни в чем, его задача накидать .овна, вывести людей на эмоции и собирать сотни комментариев под этой чушью!
      Если вылить много керосина на огонь-тот погаснет.

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      Рейтинг: +222

      Йост 2 часа назад

      Время все расставит на свои места.

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