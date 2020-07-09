Уткин: «Тедеско – психопат. У него ничего не получится. Работать с таким темпераментом сейчас в «Спартаке» – то же самое, как керосином тушить пожар»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По мнению бывшего комментатора, темперамент немца мешает работе.

«В «Спартаке» тренер-психопат. Не в медицинском смысле, так называют людей, которые так себя ведут. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всe время удаляется и таким образом не может в полной мере исполнять свои обязанности? Я, честно сказать, не знаю.

Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. «Спартак» – это и так очень ответственная и стрессовая работа. Я скорее увидел бы там тренера-флегму, который способен успокоить ситуацию одним своим внешним видом. Хотя это тоже неважно, потому что не по темпераменту тренера подбирают.

Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, но с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» – ну это примерно то же самое, как керосином тушить пожар», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.