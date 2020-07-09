Егоров: «Локомотив» сейчас бегает по трансферному рынку и предлагает Алексея Миранчука»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что «Локомотив» желает как можно скорее продать полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек – воспитанник клуба.
«Юрий Семин говорил, что «Локомотив» не продаст Алексея Миранчука. А сейчас клуб бегает с Миранчуком по [трансферному] рынку и его предлагает. У игрока остался год контракта», – информирует инсайдер на собственном ютуб-канале.
- В последних пяти матчах РПЛ у «Локомотива» забивает только Алексей Миранчук.
- Зимой «Локомотив» не отпустил игрока в «Милан».
- В таблице РПЛ москвичи идут вторыми.
Источник: Бомбардир.ру