Егоров: «Локомотив» сейчас бегает по трансферному рынку и предлагает Алексея Миранчука»

А зачем бегать то, садишься в сапсан ... А если продадут Миранчука, Марио уйдёт , т.к. его не продлевают- кто играть то будет? и зачем с таким составом нужна ЛЧ, в ЛЕ то могут из группы не выйти. и какие перспективы на сл. год ?
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что «Локомотив» желает как можно скорее продать полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек – воспитанник клуба.
«Юрий Семин говорил, что «Локомотив» не продаст Алексея Миранчука. А сейчас клуб бегает с Миранчуком по [трансферному] рынку и его предлагает. У игрока остался год контракта», – информирует инсайдер на собственном ютуб-канале.
- В последних пяти матчах РПЛ у «Локомотива» забивает только Алексей Миранчук.
- Зимой «Локомотив» не отпустил игрока в «Милан».
- В таблице РПЛ москвичи идут вторыми.