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    Егоров: «Локомотив» сейчас бегает по трансферному рынку и предлагает Алексея Миранчука»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что «Локомотив» желает как можно скорее продать полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек – воспитанник клуба.

    «Юрий Семин говорил, что «Локомотив» не продаст Алексея Миранчука. А сейчас клуб бегает с Миранчуком по [трансферному] рынку и его предлагает. У игрока остался год контракта», – информирует инсайдер на собственном ютуб-канале.

    • В последних пяти матчах РПЛ у «Локомотива» забивает только Алексей Миранчук.
    • Зимой «Локомотив» не отпустил игрока в «Милан».
    • В таблице РПЛ москвичи идут вторыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии28
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      Рейтинг: +4103

      Рубинище 6 минут назад

      А зачем бегать то, садишься в сапсан ... А если продадут Миранчука, Марио уйдёт , т.к. его не продлевают- кто играть то будет? и зачем с таким составом нужна ЛЧ, в ЛЕ то могут из группы не выйти. и какие перспективы на сл. год ?

      0
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      Рейтинг: +10543

      Garrincha58 22 минуты назад

      опять этот БигиМот

      0
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      Рейтинг: +195

      Саладин 51 минуту назад

      походу грузин уже сам понял, что долго не просидит. старается побыстрее утопить Локо и все сливки снять....

      1
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      Рейтинг: +16

      anton3011 1 час назад

      Формулировка очень неуважительная. Правильно делают ища варианты его продажи. Игрок на подъеме, рыночная цена соответственно также. А что, лучше даром отпустить? Это называется правильный менеджмент.

      0
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      Рейтинг: +474

      Пекарь21 1 час назад

      А он что за ними бегает?

      3
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      Рейтинг: +861

      Semenycch 2 часа назад

      Бегает и предлагает? Уж очень неуважительно звучит.

      0
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      Рейтинг: +95

      cevin cigan 2 часа назад

      Вот не пойму,что из Миранчука раздули мега звезду? За "бугром" таких игрочишек как грязи! Его здесь распиарили,а там будет обычным лавочником. Если Черышев не имеет стабильного места в составе(а он на мире блеснул и в Испании его знают),то куда Миранчука хотят сбагрить?

      5
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      Рейтинг: +7491

      ilichkadr > cevin cigan 1 час назад

      Куда-нибудь, дабы бабла срубить поскорее.

      1
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      Рейтинг: +8552

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да видели вчера мы это бревно, кроме как симулировать пенку ни на что не способен

      1
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      Рейтинг: +24001

      zra78 > Skull_Boy 1 час назад

      Пеналь чистый! А вот насчёт бревна....ты видать арматура!

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      Рейтинг: +8552

      Skull_Boy > zra78 1 час назад

      Да конечно тянуть хлюпика за футболку 6 метров, а дальше упасть без контакта, где показали камеры с разных углов, как последнее чм0, да чистый, да такие даже в пользу Зенита никогда не ставили и что-то не видно, как блистает в сборной

      2
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      Рейтинг: +4103

      Рубинище > Skull_Boy 12 минут назад

      Ну пенка скорее была, чем нет, у нас куда более спорные назначают. И он тащит Локо сейчас.

      0
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      Рейтинг: +3963

      Борат 2 часа назад

      купить что ли муранчука ?
      гыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +2439

      Dgad > Борат 1 час назад

      Как раз скоро картошку копать

      1
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      Рейтинг: +474

      Пекарь21 > Борат 1 час назад

      Не потянем батя

      5
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      Рейтинг: +17462

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ушёл Палыч.... и тут у грузина (хотя я уверен, что кикнадзе еврей) появилось столько вариантов... Только не подавись Васька.

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