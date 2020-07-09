Егоров: «Локомотив» сейчас бегает по трансферному рынку и предлагает Алексея Миранчука»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что «Локомотив» желает как можно скорее продать полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек – воспитанник клуба.

«Юрий Семин говорил, что «Локомотив» не продаст Алексея Миранчука. А сейчас клуб бегает с Миранчуком по [трансферному] рынку и его предлагает. У игрока остался год контракта», – информирует инсайдер на собственном ютуб-канале.