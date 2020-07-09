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  • Егоров: «Локомотив» сейчас бегает по трансферному рынку и предлагает Алексея Миранчука»

Егоров: «Локомотив» сейчас бегает по трансферному рынку и предлагает Алексея Миранчука»

9 июля 2020, 13:22
29

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что «Локомотив» желает как можно скорее продать полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек – воспитанник клуба.

«Юрий Семин говорил, что «Локомотив» не продаст Алексея Миранчука. А сейчас клуб бегает с Миранчуком по [трансферному] рынку и его предлагает. У игрока остался год контракта», – информирует инсайдер на собственном ютуб-канале.

  • В последних пяти матчах РПЛ у «Локомотива» забивает только Алексей Миранчук.
  • Зимой «Локомотив» не отпустил игрока в «Милан».
  • В таблице РПЛ москвичи идут вторыми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (29)
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vladik12
1594290570
Конечно, Палыч ушел, теперь можно творить что угодно.
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paracetamol
1594292431
Новому руководсьву нге терпится распилить трансфертную сумму, а ведь завтра могут и ногой под зад!
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порт
1594292513
Поставьте грузина на рынке за прилавок, он быстро продаст.
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Йост
1594292807
Он сейчас самый дорогой российский игрок.
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Хейтер Аларм
1594292997
В итоге в Зенит перейдет)))
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DOCTOR PENALTY
1594293081
Ушёл Палыч.... и тут у грузина (хотя я уверен, что кикнадзе еврей) появилось столько вариантов... Только не подавись Васька.
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Skull_Boy
1594293297
Да видели вчера мы это бревно, кроме как симулировать пенку ни на что не способен
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cevin cigan
1594293885
Вот не пойму,что из Миранчука раздули мега звезду? За "бугром" таких игрочишек как грязи! Его здесь распиарили,а там будет обычным лавочником. Если Черышев не имеет стабильного места в составе(а он на мире блеснул и в Испании его знают),то куда Миранчука хотят сбагрить?
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Саладин
1594300061
походу грузин уже сам понял, что долго не просидит. старается побыстрее утопить Локо и все сливки снять....
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zigbert
1594389974
Уйти из Локомотива бесплатно будет не честно по отношению к клубу. У Миранчука правда есть свое мнение.
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