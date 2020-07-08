Тедеско сломал стол в раздевалке после удаления в матче с «Локомотивом»

вроде уже даже за 30 лет, а ведет себя как школьинк . То на Ганчаренко прыгает, то потом отмазывается, то столик ломает....ну что за свинство в поведении
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сломал стол в раздевалке после того, как его удалили в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Немцу показали красную карточку за демонстрацию несогласия с рефери.
«Теперь надо новый заказывать», – сказал про стол Георгий Джикия, чье видеоинтервью опубликовал в твиттере журналист Артем Локалов.
- «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
- В команду приходит новый генеральный директор.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.