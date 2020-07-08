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    Тедеско сломал стол в раздевалке после удаления в матче с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сломал стол в раздевалке после того, как его удалили в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Немцу показали красную карточку за демонстрацию несогласия с рефери.

    «Теперь надо новый заказывать», – сказал про стол Георгий Джикия, чье видеоинтервью опубликовал в твиттере журналист Артем Локалов.

    • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
    • В команду приходит новый генеральный директор.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: твиттер Артема Локалова

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    08.07.2020 23:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +48

      Kurt Angel 28 минут назад

      вроде уже даже за 30 лет, а ведет себя как школьинк . То на Ганчаренко прыгает, то потом отмазывается, то столик ломает....ну что за свинство в поведении

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23604

      VVM1964 47 минут назад

      " Александр Македонский тоже был великий полководец , но зачем же табуретки ломать "

      0
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      Рейтинг: +6265

      paracetamol 1 час назад

      Оштрафовать фрица!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17429

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Одни убытки от этого пакемона.

      1
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      Рейтинг: +4116

      порт 1 час назад

      Попить настой валерьянки, прокапаться, и к новому году будет как новый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      Puddle 1 час назад

      спартаклоуны веселят всё больше и больше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      Puddle 1 час назад

      Видео есть? Дайте еще поржать...

      1
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      Рейтинг: +1853

      afw13 > Puddle 57 минут назад

      ты лучше видео из раздевалки Зенита смотри, клоун)))

      1
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      Рейтинг: -1079

      Бoрат > Puddle 49 минут назад

      Глядя на Дзюбу с Азмуном , наверное себя с Де Зеувым представлял ? Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +848

      Benifacto 1 час назад

      обезьяна...

      -1
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      Рейтинг: +3692

      alarm 2 часа назад

      стыдно за стол, раз даже тупеска ухитрился его сломать!

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