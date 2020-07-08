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  • Тедеско сломал стол в раздевалке после удаления в матче с «Локомотивом»

Тедеско сломал стол в раздевалке после удаления в матче с «Локомотивом»

8 июля 2020, 23:40
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сломал стол в раздевалке после того, как его удалили в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Немцу показали красную карточку за демонстрацию несогласия с рефери.

«Теперь надо новый заказывать», – сказал про стол Георгий Джикия, чье видеоинтервью опубликовал в твиттере журналист Артем Локалов.

  • «Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд.
  • В команду приходит новый генеральный директор.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: твиттер Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Локомотив Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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Benifacto
1594241775
обезьяна...
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порт
1594242425
Попить настой валерьянки, прокапаться, и к новому году будет как новый.
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DOCTOR PENALTY
1594242581
Одни убытки от этого пакемона.
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paracetamol
1594244434
Оштрафовать фрица!
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VVM1964
1594245875
" Александр Македонский тоже был великий полководец , но зачем же табуретки ломать "
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Kurt Angel
1594247033
вроде уже даже за 30 лет, а ведет себя как школьинк . То на Ганчаренко прыгает, то потом отмазывается, то столик ломает....ну что за свинство в поведении
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_Marqella_
1594254184
Эмоции....нет в этом ни чего плохого...
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Sviro
1594271984
Неприятно смотреть на психующего ГЛАВНОГО тренера. Надо сначала разобраться с ситуацией, затем подать апелляцию, А так - показал на что способен в истерике.
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NewLife
1594277177
Спартаку надо ввести в штат психотерапевта, как бы чего не вышло посерьезнее стола.
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АКС-74У
1594294777
Скоро отправят вслед за Цорном, не найдет с Газизовым общего языка.
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