Тедеско сломал стол в раздевалке после удаления в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сломал стол в раздевалке после того, как его удалили в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Немцу показали красную карточку за демонстрацию несогласия с рефери.

«Теперь надо новый заказывать», – сказал про стол Георгий Джикия, чье видеоинтервью опубликовал в твиттере журналист Артем Локалов.